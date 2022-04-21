ВСУ 20 апреля сбили три беспилотника и крылатую ракету российских оккупантов – командование Воздушных сил

Сбиты три беспилотника оперативно-тактического уровня типа "Орлан 10" и одна крылатая ракета.

"Из-за неблагоприятных погодных условий 20 апреля боевая авиация российских оккупантов почти не применялась в районах ведения активных боевых действий. Но противник продолжает применять ракетное вооружение и БПЛА разных типов", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)