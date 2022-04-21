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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ 20 апреля сбили три беспилотника и крылатую ракету российских оккупантов – командование Воздушных сил

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Украинские военные сбили три беспилотника оккупантов
Украинские военные сбили три беспилотника оккупантов
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украинские военные 20 апреля сбили четыре воздушных цели российских оккупантов. Об этом сообщил пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook 21 апреля.

Сбиты три беспилотника оперативно-тактического уровня типа "Орлан 10" и одна крылатая ракета.

"Из-за неблагоприятных погодных условий 20 апреля боевая авиация российских оккупантов почти не применялась в районах ведения активных боевых действий. Но противник продолжает применять ракетное вооружение и БПЛА разных типов", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/357469716420983

Контекст:

Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 20 апреля РФ потеряла 158 беспилотников оперативно-тактического уровня, 171 самолет, 150 вертолетов, а также около 20,9 тыс. личного состава.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ПВО, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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