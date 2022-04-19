18 апреля в украинском небе уничтожены семь объектов российских оккупантов – Воздушные силы ВСУ

Российские цели в Украине сбивали Сухопутные и Воздушные войска ВСУ Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"За сутки 18 апреля подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов: один самолет (истребитель Су-30), четыре БПЛА, две крылатые ракеты", – говорится в сообщении.

Командование Воздушных сил подчеркнуло, что боевая авиация "продолжает выполнять задачи по охране воздушного пространства и нанесению огневых поражений российским оккупационным войскам".

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О сбитом 18 апреля самолете оккупантов сообщал председатель Харьковской обладминистрации Олег Синегубов. По его словам, это произошло возле Балаклеи.