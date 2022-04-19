18 апреля в украинском небе уничтожены семь объектов российских оккупантов – Воздушные силы ВСУ

"За сутки 18 апреля подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов: один самолет (истребитель Су-30), четыре БПЛА, две крылатые ракеты", – говорится в сообщении.
Командование Воздушных сил подчеркнуло, что боевая авиация "продолжает выполнять задачи по охране воздушного пространства и нанесению огневых поражений российским оккупационным войскам".
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О сбитом 18 апреля самолете оккупантов сообщал председатель Харьковской обладминистрации Олег Синегубов. По его словам, это произошло возле Балаклеи.
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с 24 февраля по 18 апреля составляют около 20,6 тыс. человек личного состава, также уничтожены сотни единиц боевой и военной техники противника, в том числе 167 самолетов и 147 вертолетов.