В Харьковской области украинские военные сбили российский самолет – глава обладминистрации

"ВСУ одерживают немало побед, в частности и на изюмском направлении. Бои продолжаются, поэтому пока что не обо всех событиях можем рассказывать. Но, например, сегодня в районе Балаклеи Вооруженные силы Украины сбили вражеский самолет", – написал он.

Глава обладминистрации не уточнил, какой именно самолет уничтожили ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)