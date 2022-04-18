В Харьковской области украинские военные сбили российский самолет – глава обладминистрации

"ВСУ одерживают немало побед, в частности и на изюмском направлении. Бои продолжаются, поэтому пока что не обо всех событиях можем рассказывать. Но, например, сегодня в районе Балаклеи Вооруженные силы Украины сбили вражеский самолет", – написал он.
Глава обладминистрации не уточнил, какой именно самолет уничтожили ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с 24 февраля по 18 апреля составляют около 20,6 тыс. человек личного состава, также уничтожены сотни единиц боевой и военной техники противника, в том числе 167 самолетов и 147 вертолетов.
Российским оккупантам удалось захватить часть территории Харьковской области на севере и на востоке, Харьков захватчикам взять не удалось.