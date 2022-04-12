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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские пилоты начали акцию "Купи мне боевой самолет". Видео

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В ролике показаны обстрелянные украинские самолеты
В ролике показаны обстрелянные украинские самолеты
Скриншот: Buy me a fighter jet / YouTube

Летчики из Украины начали инициативу Buy me a fighter jet ("Купи мне боевой самолет"), в рамках которой просят богатых жителей планеты помочь средствами для покупки боевых самолетов для Вооруженных сил Украины. Свою позицию инициаторы выразили в ролике, опубликованном 12 апреля в YouTube.

"С самого начала войны мы умоляли НАТО закрыть наше небо или предоставьте нам истребители. Но правительства мира боятся эскалации и распространения конфликта за пределы Украины. Мы просим тебя, филантроп, использовать свои финансовые, организационные и политические возможности, чтобы купить и передать нам боевой самолет", – сказано в обращении.

Съемка ролика велась на фоне обстрелянной боевой авиации ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина просит НАТО "закрыть небо" над страной, установив бесполетную зону.

Под бесполетной зоной имеется в виду запрет на нахождение авиации над какой-либо территорией. Сторона, которая вводит такой режим, очерчивает его границы и начинает отслеживать соблюдение. Самолеты, которые хотят войти в воздушное пространство, где установлена бесполетная зона, должны запрашивать разрешение на вход у установившей ее стороны. Все самолеты без такого разрешения в зоне действия режима по умолчанию считаются нарушителями и уничтожаются.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной. Он объяснил, что истребители НАТО должны будут сбивать российские самолеты, а это может перерости в полномасштабную войну. Подобное заявление сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен

Президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".

Украина рассматривает альтернативные способы закрытия неба. Например, получение от союзников самолетов для Воздушных сил Украины. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, если НАТО не может закрыть небо над Украиной, то Украина закроет его сама, но для этого ей нужно оружие.

видео

Видео: Buy me a fighter jet / YouTube
Теги: Россия, война, самолет, оккупация, авиация, воздушное пространство, вторжение, воздух, истребители, самолеты, война России против Украины, пилот, покупки
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