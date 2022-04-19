ВСУ сбили российский беспилотник, который пытался вести разведку над Одессой – воздушное командование "Юг"

"Утром 19 апреля воины зенитного ракетного подразделения ВС ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10", который в очередной раз пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)