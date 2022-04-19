ВСУ сбили российский беспилотник, который пытался вести разведку над Одессой – воздушное командование "Юг"

"Утром 19 апреля воины зенитного ракетного подразделения ВС ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10", который в очередной раз пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 19 апреля РФ потеряла 158 беспилотников оперативно-тактического уровня.