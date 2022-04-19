Япония передаст Украине костюмы и маски ядерной защиты – минобороны страны

Украина получит костюмы и маски ядерной, биологической и химической защиты, отметили в минобороны Японии (фото иллюстративное) Фото: wikipedia.org

"Министерство обороны решило предоставить украинскому правительству костюмы NBC (nuclear, biological, chemical), маски NBC и дроны. Борьба украинцев за свою страну все еще продолжается, так что минобороны будет и впредь оказывать нашу максимальную поддержку. Для Украины", – говорится в сообщении.

#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) April 19, 2022

13 апреля состоялся второй с марта разговор в режиме видеоконференции между главами минобороны Японии и Украины, Нобуо Киси и Алексеем Резниковым.

"Резников еще раз выразил глубокую признательность за предоставление Украине гуманитарной помощи и оборудования из Японии", – говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства Японии.