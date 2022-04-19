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Япония передаст Украине костюмы и маски ядерной защиты – минобороны страны

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Украина получит костюмы и маски ядерной, биологической и химической защиты, отметили в минобороны Японии (фото иллюстративное)
Украина получит костюмы и маски ядерной, биологической и химической защиты, отметили в минобороны Японии (фото иллюстративное)
Фото: wikipedia.org

Япония предоставит Украине костюмы и маски ядерной, биологической и химической защиты, а также БПЛА. Об этом 19 апреля сообщается в Twitter оборонного ведомства страны.

"Министерство обороны решило предоставить украинскому правительству костюмы NBC (nuclear, biological, chemical), маски NBC и дроны. Борьба украинцев за свою страну все еще продолжается, так что минобороны будет и впредь оказывать нашу максимальную поддержку. Для Украины", – говорится в сообщении.

13 апреля состоялся второй с марта разговор в режиме видеоконференции между главами минобороны Японии и Украины, Нобуо Киси и Алексеем Резниковым.

"Резников еще раз выразил глубокую признательность за предоставление Украине гуманитарной помощи и оборудования из Японии", – говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства Японии.

Контекст:

23 февраля, после признания президентом РФ Владимиром Путиным группировок "ЛНР" и "ДНР", власти Японии решили ввести санкции – они объявили о намерении запретить выдачу виз жителям ОРДЛО, а также ввести запрет на импорт и экспорт из оккупированного Донбасса и заморозку активов представителей "ЛДНР".

28 февраля, на пятый день после вторжения РФ, Япония заявила о готовности предоставить Украине еще $100 млн помощи к уже одобренной ранее поддержке в $100 млн.

8 марта посол Украины в Японии Сергей Корсунский сообщил, что Япония передает Вооруженным силам Украины бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры и "разнообразное снаряжение для использования в чрезвычайных ситуациях".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 15 апреля в интервью CNN, что глава Кремля Владимир Путин в войне РФ против Украины может прибегнуть либо к ядерному, либо к химическому оружию – он не ценит жизни украинцев.

Теги: Украина, Япония, ядерное оружие, помощь, Алексей Резников, беспилотники, Минобороны, война России против Украины, маски, одежда
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