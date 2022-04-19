Япония передаст Украине костюмы и маски ядерной защиты – минобороны страны

"Министерство обороны решило предоставить украинскому правительству костюмы NBC (nuclear, biological, chemical), маски NBC и дроны. Борьба украинцев за свою страну все еще продолжается, так что минобороны будет и впредь оказывать нашу максимальную поддержку. Для Украины", – говорится в сообщении.
#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM— Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) April 19, 2022
13 апреля состоялся второй с марта разговор в режиме видеоконференции между главами минобороны Японии и Украины, Нобуо Киси и Алексеем Резниковым.
"Резников еще раз выразил глубокую признательность за предоставление Украине гуманитарной помощи и оборудования из Японии", – говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства Японии.
23 февраля, после признания президентом РФ Владимиром Путиным группировок "ЛНР" и "ДНР", власти Японии решили ввести санкции – они объявили о намерении запретить выдачу виз жителям ОРДЛО, а также ввести запрет на импорт и экспорт из оккупированного Донбасса и заморозку активов представителей "ЛДНР".
28 февраля, на пятый день после вторжения РФ, Япония заявила о готовности предоставить Украине еще $100 млн помощи к уже одобренной ранее поддержке в $100 млн.
8 марта посол Украины в Японии Сергей Корсунский сообщил, что Япония передает Вооруженным силам Украины бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры и "разнообразное снаряжение для использования в чрезвычайных ситуациях".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 15 апреля в интервью CNN, что глава Кремля Владимир Путин в войне РФ против Украины может прибегнуть либо к ядерному, либо к химическому оружию – он не ценит жизни украинцев.