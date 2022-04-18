"Мы только больше озвереем – гарантированно война перебрасывается на территорию России". В ОПУ рассказали, что будет, если РФ нанесет ядерный удар по Украине

"Мы только больше озвереем, сразу гарантирую. Никто не просядет, наоборот, озвереем, поймем, что все сантименты в стиле "не все русские такие", "есть Кремль, а есть россияне" будут отброшены. Эта риторика уже не поможет, – сказал советник руководителя ОПУ. – Начнется такая уже резня… практически гарантированно война перебрасывается на территорию России, потому что никого из наших тогда будет не остановить. Даже центральное командование не сможет это остановить. Это резкая эскалация с нашей стороны, а оно им надо?"
Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля в интервью CNN не исключил, что глава Кремля Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие в войне против Украины.
По его мнению, Путин может прибегнуть либо к ядерному, либо к химическому оружию – он не ценит жизни украинцев.
Возможность применения РФ тактического или малого ядерного боеприпаса, если Путин придет в отчаяние от того, что не смог одержать хоть какое-то подобие победы в войне против Украины, не исключил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бернс.
По словам главы ЦРУ, администрация президента США Джо Байдена серьезно относится к угрозе применения РФ ядерного оружия, "учитывая возможное отчаяние президента Путина и российского руководства, если принимать во внимание военные неудачи, с которыми они столкнулись" после нападения на Украину 24 февраля.
В то же время Бернс отметил, что у него нет информации о развертывании российских войск или перемещении вооружений, которые указывали бы на такие планы.
В Минобороны Украины заявили, что сейчас нет признаков возможного применения Россией ядерного оружия, назвав это "последним козырем РФ".
Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля 2022 года, вскоре после вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что, если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.
Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.