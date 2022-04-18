"Мы только больше озвереем – гарантированно война перебрасывается на территорию России". В ОПУ рассказали, что будет, если РФ нанесет ядерный удар по Украине

Зеленский не исключает, что Путин (на фото) может использовать тактическое ядерное оружие в войне против Украины Фото: EPA

"Мы только больше озвереем, сразу гарантирую. Никто не просядет, наоборот, озвереем, поймем, что все сантименты в стиле "не все русские такие", "есть Кремль, а есть россияне" будут отброшены. Эта риторика уже не поможет, – сказал советник руководителя ОПУ. – Начнется такая уже резня… практически гарантированно война перебрасывается на территорию России, потому что никого из наших тогда будет не остановить. Даже центральное командование не сможет это остановить. Это резкая эскалация с нашей стороны, а оно им надо?"

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля в интервью CNN не исключил, что глава Кремля Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

По его мнению, Путин может прибегнуть либо к ядерному, либо к химическому оружию – он не ценит жизни украинцев.

Возможность применения РФ тактического или малого ядерного боеприпаса, если Путин придет в отчаяние от того, что не смог одержать хоть какое-то подобие победы в войне против Украины, не исключил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бернс.

По словам главы ЦРУ, администрация президента США Джо Байдена серьезно относится к угрозе применения РФ ядерного оружия, "учитывая возможное отчаяние президента Путина и российского руководства, если принимать во внимание военные неудачи, с которыми они столкнулись" после нападения на Украину 24 февраля.

В то же время Бернс отметил, что у него нет информации о развертывании российских войск или перемещении вооружений, которые указывали бы на такие планы.

В Минобороны Украины заявили, что сейчас нет признаков возможного применения Россией ядерного оружия, назвав это "последним козырем РФ".

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)