В Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада – Гайдай

Он отметил, что значительная часть разрушений в результате обстрелов со стороны российских войск за последние сутки возникла в Рубежном и Новодружеске.
"Непригодны для жизни в этих двух населенных пунктах еще пять домов, не говоря уже об инфраструктуре. К примеру, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Русские их уничтожили. Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов. Я уже не говорю о хозяйственных постройках или автомобилях, возгорание которых происходит по несколько раз в день. Подсчитать все случаи очень сложно в наших условиях", – сообщил глава ОВА.
Гайдай заявил, что в жилом фонде области за сутки возникло шесть пожаров, все они ликвидированы. Были спасены пять человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с россиянами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
14 апреля в Пентагоне заявили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером 18 апреля отметил, что "началась вторая фаза войны".