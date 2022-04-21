В Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада – Гайдай

Он отметил, что значительная часть разрушений в результате обстрелов со стороны российских войск за последние сутки возникла в Рубежном и Новодружеске.

"Непригодны для жизни в этих двух населенных пунктах еще пять домов, не говоря уже об инфраструктуре. К примеру, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Русские их уничтожили. Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов. Я уже не говорю о хозяйственных постройках или автомобилях, возгорание которых происходит по несколько раз в день. Подсчитать все случаи очень сложно в наших условиях", – сообщил глава ОВА.

Гайдай заявил, что в жилом фонде области за сутки возникло шесть пожаров, все они ликвидированы. Были спасены пять человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)