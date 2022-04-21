ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада – Гайдай

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В жилом фонде области за сутки возникло шесть пожаров, сообщил Гайдай
В жилом фонде области за сутки возникло шесть пожаров, сообщил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

В Северодонецке Луганской области из-за обстрелов со стороны российских оккупантов не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Об этом сообщил в Telegram 21 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что значительная часть разрушений в результате обстрелов со стороны российских войск за последние сутки возникла в Рубежном и Новодружеске.

"Непригодны для жизни в этих двух населенных пунктах еще пять домов, не говоря уже об инфраструктуре. К примеру, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Русские их уничтожили. Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов. Я уже не говорю о хозяйственных постройках или автомобилях, возгорание которых происходит по несколько раз в день. Подсчитать все случаи очень сложно в наших условиях", – сообщил глава ОВА.

Гайдай заявил, что в жилом фонде области за сутки возникло шесть пожаров, все они ликвидированы. Были спасены пять человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с россиянами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

14 апреля в Пентагоне заявили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером 18 апреля отметил, что "началась вторая фаза войны". 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Северодонецк, Рубежное, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины, Новодружеск
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кикабидзе: Могу на 100% сказать Путин свою страну погубил. Он свою Родину не любит
  Кикабидзе: Могу на 100% сказать – Путин свою страну погубил. Он свою Родину не любит
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов
Санина спела в Румынии украинский гимн перед футбольным матчем в поддержку Украины. Видео
Санина спела в Румынии украинский гимн перед футбольным матчем в поддержку Украины. Видео
  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное на похоронах Путина не смогу быть
  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное – на похоронах Путина не смогу быть
Потап прокомментировал запрет на въезд в РФ ему и Каменских до 2072 года
Потап прокомментировал запрет на въезд в РФ ему и Каменских до 2072 года
Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины
Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины
"По сути своей это биомусор". Мозговая дала определение российской оппозиции и рассказала, где все адекватные россияне
"По сути своей это биомусор". Мозговая дала определение российской оппозиции и рассказала, где все адекватные россияне
Джамала, Комаров, Вакарчук и Комаровский. Российские СМИ опубликовали список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет
Джамала, Комаров, Вакарчук и Комаровский. Российские СМИ опубликовали список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет
"Готовились к пенсиям на Лазурном берегу, а их ждут в Гааге на скамье подсудимых". Роднянский рассказал о "негативной селекции" элит в РФ
"Готовились к пенсиям на Лазурном берегу, а их ждут в Гааге на скамье подсудимых". Роднянский рассказал о "негативной селекции" элит в РФ
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите
Жена Зеленского – о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все
Жена Зеленского – о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все
Птушкину запретили въезд в РФ до 2072 года. Путешественник отреагировал
Птушкину запретили въезд в РФ до 2072 года. Путешественник отреагировал
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (130324)
2
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (102120)
3
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (76618)
4
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (52546)
5
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (37194)
6
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (35375)
7
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей (28682)
8
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (24867)
 
 
 
 