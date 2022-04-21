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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска пытаются продолжать наступательные действия на востоке с целью установления контроля над Донецкой и Луганской областями – Генштаб ВСУ

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Украинские военные за сутки уничтожили несколько единиц техники российских оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Украинские военные за сутки уничтожили несколько единиц техники российских оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские войска пытаются продолжить наступательные действия на востоке Украины. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 21 апреля в сводке, опубликованной на его странице в Facebook.

"Противник пытается продолжать наступательные действия в восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей... На слобожанском направлении враг продолжает наращивать систему технического обеспечения", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, оккупанты продолжают блокировать Харьков.

"На донецком и таврическом направлениях противник и дальше производит артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения... На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены 10 единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, один танк, одна артиллерийская система, две единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что россияне начали размещать своих раненых в больнице Балаклеи, хотя для этого было отведено другое помещение, что может свидетельствовать о значительном росте числа раненых и проблемах с их медицинской эвакуацией.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/299473092365776


Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером 18 апреля отметил, что "началась вторая фаза войны". 

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал 19 апреля, что ВСУ отразили наступление российских оккупационных войск в Рубежном, Попасной – потери врага исчисляются десятками погибших.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Харьковская область, ВСУ, наступление, война России против Украины, Балаклея
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