Российские войска пытаются продолжать наступательные действия на востоке с целью установления контроля над Донецкой и Луганской областями – Генштаб ВСУ

"Противник пытается продолжать наступательные действия в восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей... На слобожанском направлении враг продолжает наращивать систему технического обеспечения", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, оккупанты продолжают блокировать Харьков.

"На донецком и таврическом направлениях противник и дальше производит артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения... На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены 10 единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, один танк, одна артиллерийская система, две единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что россияне начали размещать своих раненых в больнице Балаклеи, хотя для этого было отведено другое помещение, что может свидетельствовать о значительном росте числа раненых и проблемах с их медицинской эвакуацией.

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