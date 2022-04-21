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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Израиль впервые передаст Украине шлемы и бронежилеты

Ганц заявил, что позиция Израиля "рядом с гражданами Украины"
Ганц заявил, что позиция Израиля – "рядом с гражданами Украины"
Фото: EPA

Израиль передаст Украине шлемы и бронежилеты для медиков и спасателей, работающих в зоне боевых действий. Об этом 20 апреля сообщил в Twitter министр обороны Израиля Бени Ганц.

"Сегодня я разговаривал с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Я сообщил ему, что одобрил закупку защитных средств: шлемов и жилетов. Они будут переданы украинским спасательным силам и гражданским организациям, в рамках гуманитарных усилий Израиля, включающих создание полевого госпиталя, прием иммигрантов и беженцев, продовольственную и гуманитарно-медицинскую помощь и многое другое", – написал Ганц. 

По его словам, министры также обсудили усилия мира и усилия Израиля, направленные на прекращение войны. Он подчеркнул, что позиция Израиля – "рядом с гражданами Украины". 

Резников также прокомментировал разговор.

"Мы обсудили экзистенциальные угрозы Украине и право на самооборону. Среди прочего, обсуждалась важность гуманитарной помощи со стороны Израиля. Спасибо за поддержку!", – написал министр

До сих пор Израиль оказывал Украине исключительно гуманитарную помощь, поэтому отправка военного снаряжения – пусть и для некомбатантов – является определенным изменением политики, пишет ЛІГА.net.

Журналист Axios Барак Равид также отметил, что Украина с первых дней войны просила у Израиля защитные средства, но Израиль снова и снова отказывался, "опасаясь ответной реакции со стороны России". "Теперь эта политика изменилась", – констатировал журналист. Его твит репостнул посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Скриншот: Michael Brodsky / Twitter
Скриншот: Michael Brodsky / Twitter

В начале марта посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, выступая перед прессой в Тель-Авиве, поблагодарил Израиль за предоставленную гуманитарную помощь и подчеркнул, что Украина просит средства индивидуальной защиты, сообщало "Интерфакс-Украина".

Прямо на пресс-конференции он надел шлем и заявил, что не понимает, почему подобное защитное снаряжение нельзя отправить в его страну. 

"Я не знаю, почему люди боятся предоставлять средства защиты. Разве это оружие? Это что-то простое, что можно сделать. Я надеюсь, что правительство сможет предоставить нам хотя бы такие вещи, которые помогут спасти жизни украинцев", – сказал он. 

Контекст:

В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что Израиль согласился быть посредником в "поиске мира" и завершении войны России против Украины.

Украина надеется на помощь с оружием и результативную посредническую роль Израиля в прекращении войны, отмечал Ермак.

Теги: Израиль, бронежилеты, Алексей Резников, война России против Украины, Бени Ганц, Евгений Корнийчук
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