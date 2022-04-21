Израиль впервые передаст Украине шлемы и бронежилеты

Ганц заявил, что позиция Израиля – "рядом с гражданами Украины" Фото: EPA

"Сегодня я разговаривал с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Я сообщил ему, что одобрил закупку защитных средств: шлемов и жилетов. Они будут переданы украинским спасательным силам и гражданским организациям, в рамках гуманитарных усилий Израиля, включающих создание полевого госпиталя, прием иммигрантов и беженцев, продовольственную и гуманитарно-медицинскую помощь и многое другое", – написал Ганц.

По его словам, министры также обсудили усилия мира и усилия Израиля, направленные на прекращение войны. Он подчеркнул, что позиция Израиля – "рядом с гражданами Украины".

* * * * * * * * * * * * * * . * * * * * * * * * * * * * * * * * . — * * - Benny Gantz (@gantzbe) April 20, 2022

Резников также прокомментировал разговор.

"Мы обсудили экзистенциальные угрозы Украине и право на самооборону. Среди прочего, обсуждалась важность гуманитарной помощи со стороны Израиля. Спасибо за поддержку!", – написал министр

Had a * conversation with the Minister of Defence of #Israel Benny Gantz @gantzbe.We discussed existential threats to Ukraine & the right to self-defense.Among other things, the importance of humanitarian aid from Israel’s side has been discussed.Thank you for the support! * pic.twitter.com/AiE8tCIi3X — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 20, 2022

До сих пор Израиль оказывал Украине исключительно гуманитарную помощь, поэтому отправка военного снаряжения – пусть и для некомбатантов – является определенным изменением политики, пишет ЛІГА.net.

Журналист Axios Барак Равид также отметил, что Украина с первых дней войны просила у Израиля защитные средства, но Израиль снова и снова отказывался, "опасаясь ответной реакции со стороны России". "Теперь эта политика изменилась", – констатировал журналист. Его твит репостнул посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Скриншот: Michael Brodsky / Twitter

В начале марта посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, выступая перед прессой в Тель-Авиве, поблагодарил Израиль за предоставленную гуманитарную помощь и подчеркнул, что Украина просит средства индивидуальной защиты, сообщало "Интерфакс-Украина".

Прямо на пресс-конференции он надел шлем и заявил, что не понимает, почему подобное защитное снаряжение нельзя отправить в его страну.

"Я не знаю, почему люди боятся предоставлять средства защиты. Разве это оружие? Это что-то простое, что можно сделать. Я надеюсь, что правительство сможет предоставить нам хотя бы такие вещи, которые помогут спасти жизни украинцев", – сказал он.