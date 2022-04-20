В Израиле отменили все концерты "путинского клоуна" Сабурова. Концертное агентство осудило Путина

Сабуров во время гастролей в США отказался заявить, что не поддерживает войну России против Украины Фото: my_ukraine_win / Instagram

Тонкопи разместил скриншот публикации концертного агентства Bezalel Events, в котором оно объявило об отказе сотрудничать с российским комиком. На момент публикации новости страница концертного агентства оказалась недоступной в Facebook.

"В связи с грядущими гастролями Нурлана Сабурова мы хотим сделать следующее заявление. Никто из сотрудников нашей компании не поддерживал несправедливую войну, развязанную [российским] президентом [Владимиром] Путиным против Украины. У нас есть родственники и близкие друзья, пострадавшие от этой ужасной войны, за которых мы очень беспокоимся. Было принято решение отменить концерты Нурлана Сабурова", – говорится в публикации.

В концертном графике Сабурова также указано, что его выступления в Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве отменены.

Скриншот: nurlansaburov.com