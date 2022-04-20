В Израиле отменили все концерты "путинского клоуна" Сабурова. Концертное агентство осудило Путина

Тонкопи разместил скриншот публикации концертного агентства Bezalel Events, в котором оно объявило об отказе сотрудничать с российским комиком. На момент публикации новости страница концертного агентства оказалась недоступной в Facebook.
"В связи с грядущими гастролями Нурлана Сабурова мы хотим сделать следующее заявление. Никто из сотрудников нашей компании не поддерживал несправедливую войну, развязанную [российским] президентом [Владимиром] Путиным против Украины. У нас есть родственники и близкие друзья, пострадавшие от этой ужасной войны, за которых мы очень беспокоимся. Было принято решение отменить концерты Нурлана Сабурова", – говорится в публикации.
В концертном графике Сабурова также указано, что его выступления в Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве отменены.
Во время гастролей в США Сабуров сперва отказался заявить, что не поддерживает войну России против Украины в ответ на просьбу одного из зрителей. Видео разместили на странице people.poland в Instagram. "Почему ты молчишь? Выскажись против. Почему ты съел язык и молчишь? Скажи, что ты против. Если ты зассал, так и скажи: "Я боюсь сказать "нет", – выкрикнул зритель. Сабуров признался, что действительно боится. "Да, так и есть. У меня есть семья, вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи", – сказал он.
Когда проживающая в США украинская писательница Юлия Косивчук на одном из концертов комика вышла на сцену в окровавленной белой одежде, которая символизировала убийство российскими оккупантами мирных украинских жителей, Сабуров сравнил окровавленные пятна с месячными.
После этого украинская диаспора в США добилась, чтобы организаторы концертов отказались предоставлять российскому комику залы. "Концерт путинского клоуна в Чикаго отменен!" – написал после этого Тонкопи.
За молчаливую поддержку российской агрессии против Украины Сабуров внесен в черный список сайта theylovewar.com, где размещают информацию об украинских и российских деятелях шоу-бизнеса и блогерах, которые не осудили войну или поддержали действия руководства России.