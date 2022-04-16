Бульвар Шоубиз
 
16 апреля, 2022
 
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Организаторы отменили выступление "путинского клоуна" Сабурова в Чикаго под давлением украинской диаспоры

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За молчаливую поддержку российской агрессии против Украины Сабуров внесен в черный список сайта theylovewar.com
За молчаливую поддержку российской агрессии против Украины Сабуров внесен в черный список сайта theylovewar.com
Фото: my_ukraine_win / Instagram

Концерт замалчивающего войну РФ против Украины российского комика Нурлана Сабурова в Чикаго (США) был отменен благодаря инициативе украинской диаспоры. Об этом 14 апреля в Facebook написал представитель украинской диаспоры в Чикаго Дэниел Тонкопи.

"Концерт путинского клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально "отложили на неопределенное время", но на самом деле это отмена,  написал Тонкопи.  Это благодаря давлению украинской диаспоры, как минимум двух консулов Украины, Украинского национального конгресса и огромного количества "благодарных" зрителей Сабурова. Все вместе мы создали прецедент, а в Америке очень любят прецеденты  здесь прецедентное право".

Тонкопи также опубликовал скриншот письма от маркетинг-менеджера концертного зала North Shore Center, в котором должен был пройти концерт Сабурова. В письме говорится, что после встречи с украинцами администрация приняла решение отложить предоставление в аренду концертной площадки на неопределенное время.

Анонс концерта Сабурова удален с афиши North Shore Center, при этом остается в концертном графике Сабурова.

https://www.facebook.com/datonko/posts/5398185983558981

Контекст:

Сабуров отказался заявить, что не поддерживает войну России против Украины. Во время выступлений в рамках тура Сабурова по США один из зрителей поинтересовался, почему комик не высказывается против военной агрессии РФ по отношению к Украине. Видео разместили на странице people.poland в Instagram. "Почему ты молчишь? Выскажись против. Почему ты съел язык и молчишь? Скажи, что ты против. Если ты зассал, так и скажи: "Я боюсь сказать "нет", – выкрикнул зритель. Сабуров признался, что действительно боится. "Да, так и есть. У меня есть семья, вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи", – сказал он.

Проживающая в США украинская писательница Юлия Косивчук на одном из концертов комика вышла на сцену в окровавленной белой одежде, которая символизировала убийство российскими оккупантами мирных украинских жителей. Реагируя на ее появление, Сабуров сравнил окровавленные пятна с месячными.

За молчаливую поддержку российской агрессии против Украины Сабуров внесен в черный список сайта theylovewar.com, где размещают информацию об украинских и российских деятелях шоу-бизнеса и блогерах, которые не осудили войну или поддержали действия руководства России.

Теги: США, война, диаспора, война России против Украины, Нурлан Сабуров, Юлия Косивчук
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