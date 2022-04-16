Организаторы отменили выступление "путинского клоуна" Сабурова в Чикаго под давлением украинской диаспоры

"Концерт путинского клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально "отложили на неопределенное время", но на самом деле это отмена, – написал Тонкопи. – Это благодаря давлению украинской диаспоры, как минимум двух консулов Украины, Украинского национального конгресса и огромного количества "благодарных" зрителей Сабурова. Все вместе мы создали прецедент, а в Америке очень любят прецеденты – здесь прецедентное право".
Тонкопи также опубликовал скриншот письма от маркетинг-менеджера концертного зала North Shore Center, в котором должен был пройти концерт Сабурова. В письме говорится, что после встречи с украинцами администрация приняла решение отложить предоставление в аренду концертной площадки на неопределенное время.
Анонс концерта Сабурова удален с афиши North Shore Center, при этом остается в концертном графике Сабурова.
Сабуров отказался заявить, что не поддерживает войну России против Украины. Во время выступлений в рамках тура Сабурова по США один из зрителей поинтересовался, почему комик не высказывается против военной агрессии РФ по отношению к Украине. Видео разместили на странице people.poland в Instagram. "Почему ты молчишь? Выскажись против. Почему ты съел язык и молчишь? Скажи, что ты против. Если ты зассал, так и скажи: "Я боюсь сказать "нет", – выкрикнул зритель. Сабуров признался, что действительно боится. "Да, так и есть. У меня есть семья, вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи", – сказал он.
Проживающая в США украинская писательница Юлия Косивчук на одном из концертов комика вышла на сцену в окровавленной белой одежде, которая символизировала убийство российскими оккупантами мирных украинских жителей. Реагируя на ее появление, Сабуров сравнил окровавленные пятна с месячными.
За молчаливую поддержку российской агрессии против Украины Сабуров внесен в черный список сайта theylovewar.com, где размещают информацию об украинских и российских деятелях шоу-бизнеса и блогерах, которые не осудили войну или поддержали действия руководства России.