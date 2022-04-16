Организаторы отменили выступление "путинского клоуна" Сабурова в Чикаго под давлением украинской диаспоры

"Концерт путинского клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально "отложили на неопределенное время", но на самом деле это отмена, – написал Тонкопи. – Это благодаря давлению украинской диаспоры, как минимум двух консулов Украины, Украинского национального конгресса и огромного количества "благодарных" зрителей Сабурова. Все вместе мы создали прецедент, а в Америке очень любят прецеденты – здесь прецедентное право".

Тонкопи также опубликовал скриншот письма от маркетинг-менеджера концертного зала North Shore Center, в котором должен был пройти концерт Сабурова. В письме говорится, что после встречи с украинцами администрация приняла решение отложить предоставление в аренду концертной площадки на неопределенное время.

Анонс концерта Сабурова удален с афиши North Shore Center, при этом остается в концертном графике Сабурова.