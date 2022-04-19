Каспаров: Нападение Путина на Украину было предрешенным делом. Диктатор никогда не останавливается, пока его не останавливают

Каспаров сказал, что мог представить, что Путин начнет войну в Украине, и отметил, что тот к этому готовился многие годы.

"Для меня нападение Путина на Украину было делом предрешенным. Я говорил об этом много лет. То есть в данном случае мне было совершенно очевидно, что Путин не остановится на достигнутом ровно потому, что ему все сошло с рук. Диктатор никогда не останавливается, пока его не останавливают. Это правило в истории. И Путин здесь не исключение. Безнаказанность, которая сопровождала все его преступления, начиная со Второй чеченской войны и до аннексии Крыма, ковровых бомбардировок Алеппо и других сирийских городов (вообще есть длинный список путинских преступлений), – вот эта безнаказанность убеждала меня в том, что он рано или поздно попробует решить украинский вопрос кардинально. Более того, я просто слушал, что говорил сам Путин и говорила его пропаганда", – сказал Каспаров.

Все эти годы российская пропаганда твердила, что такого государства, как Украина, не существует и что россияне и украинцы – один народ, напомнил политик.

"Для Путина Украина была тем же, что Польша для [советского диктатора Иосифа] Сталина. Это "недоразумение на политической карте, которое надо ликвидировать для того, чтобы реализовывать свои геополитические планы". Последние восемь лет российская пропаганда вдалбливала эту нехитрую мысль в мозги подведомственного населения: о том, что Украина – это недогосударство, что его надо разделить, расчленить, что вообще это один народ [с россиянами] и что пора восстановить историческую справедливость. То есть это все было той самой подготовкой к нападению. Но представить себе масштаб этого злодеяния даже мне было трудно", – отметил Каспаров.

Он убежден, что именно слабая реакция международного сообщества на аннексию Крыма дала Путину сигнал, что можно идти дальше.

"Важно понимать: все действия Путина, как и [бывшего президента России Бориса] Ельцина до этого, никогда не шли так далеко, как аннексия. Аннексия – это другая история. Понятно, что Абхазию и Осетию отторгли от Грузии, но аннексию не объявляли. Аннексия – это Рубикон на самом деле", – считает Каспаров.

Он напомнил, что после Второй мировой войны в мире было только две аннексии: это аннексия Тибета Китаем в начале 1950-х и аннексия Кувейта Ираком в 1990-м (продолжалась семь месяцев).

"Даже Турция не аннексировала Северный Кипр, понимая, что аннексия – это тонкая грань. Путин решил ее перейти. И что случилось? Ничего не случилось. Аннексия – и срослось. Я думаю, что в этот момент Путин для себя окончательно решил, что вопрос ликвидации Украины как государства – вопрос времени. Если дали съесть Крым, аннексировать и ничего за войну на востоке Украины не было – хорошо. Сорвались планы по захвату всей Восточной и Южной Украины в 2014 году – сделаем потом. Сначала попробуем через минский формат – он же явно пытался найти способы бескровные, относительно без массового насилия, [хотел] инкорпорировать эту раковую опухоль ОРДЛО в Украину и, по существу, подчинить Украину себе, то есть задача была – ликвидация суверенитета Украины, и он ее выполнял. Не получилось – значит, готовимся к войне", – сказал Каспаров.

По его мнению, в действиях Путина была логика, "но это логика любого диктатора из прошлого: если могу сделать это, почему не сделать следующий шаг".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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