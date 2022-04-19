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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Каспаров: Нападение Путина на Украину было предрешенным делом. Диктатор никогда не останавливается, пока его не останавливают

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Каспаров: Для Путина Украина была тем же, что Польша для Сталина
Каспаров: Для Путина Украина была тем же, что Польша для Сталина
Фото: EPA

Российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что президент РФ Владимир Путин развязал войну в Украине, потому что мир должным образом не отреагировал на аннексию Крыма в 2014 году. Об этом Каспаров заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Каспаров сказал, что мог представить, что Путин начнет войну в Украине, и отметил, что тот к этому готовился многие годы. 

"Для меня нападение Путина на Украину было делом предрешенным. Я говорил об этом много лет. То есть в данном случае мне было совершенно очевидно, что Путин не остановится на достигнутом ровно потому, что ему все сошло с рук. Диктатор никогда не останавливается, пока его не останавливают. Это правило в истории. И Путин здесь не исключение. Безнаказанность, которая сопровождала все его преступления, начиная со Второй чеченской войны и до аннексии Крыма, ковровых бомбардировок Алеппо и других сирийских городов (вообще есть длинный список путинских преступлений), – вот эта безнаказанность убеждала меня в том, что он рано или поздно попробует решить украинский вопрос кардинально. Более того, я просто слушал, что говорил сам Путин и говорила его пропаганда", – сказал Каспаров. 

Все эти годы российская пропаганда твердила, что такого государства, как Украина, не существует и что россияне и украинцы – один народ, напомнил политик. 

"Для Путина Украина была тем же, что Польша для [советского диктатора Иосифа] Сталина. Это "недоразумение на политической карте, которое надо ликвидировать для того, чтобы реализовывать свои геополитические планы". Последние восемь лет российская пропаганда вдалбливала эту нехитрую мысль в мозги подведомственного населения: о том, что Украина  это недогосударство, что его надо разделить, расчленить, что вообще это один народ [с россиянами] и что пора восстановить историческую справедливость. То есть это все было той самой подготовкой к нападению. Но представить себе масштаб этого злодеяния даже мне было трудно", – отметил Каспаров.  

Он убежден, что именно слабая реакция международного сообщества на аннексию Крыма дала Путину сигнал, что можно идти дальше.  

"Важно понимать: все действия Путина, как и [бывшего президента России Бориса] Ельцина до этого, никогда не шли так далеко, как аннексия. Аннексия  это другая история. Понятно, что Абхазию и Осетию отторгли от Грузии, но аннексию не объявляли. Аннексия – это Рубикон на самом деле", – считает Каспаров.

Он напомнил, что после Второй мировой войны в мире было только две аннексии: это аннексия Тибета Китаем в начале 1950-х и аннексия Кувейта Ираком в 1990-м (продолжалась семь месяцев). 

"Даже Турция не аннексировала Северный Кипр, понимая, что аннексия – это тонкая грань. Путин решил ее перейти. И что случилось? Ничего не случилось. Аннексия – и срослось. Я думаю, что в этот момент Путин для себя окончательно решил, что вопрос ликвидации Украины как государства – вопрос времени. Если дали съесть Крым, аннексировать и ничего за войну на востоке Украины не было – хорошо. Сорвались планы по захвату всей Восточной и Южной Украины в 2014 году – сделаем потом. Сначала попробуем через минский формат –  он же явно пытался найти способы бескровные, относительно без массового насилия, [хотел] инкорпорировать эту раковую опухоль ОРДЛО в Украину и, по существу, подчинить Украину себе, то есть задача была – ликвидация суверенитета Украины, и он ее выполнял. Не получилось  значит, готовимся к войне", – сказал Каспаров.

По его мнению, в действиях Путина была логика, "но это логика любого диктатора из прошлого: если могу сделать это, почему не сделать следующий шаг". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которым удалось захватить часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

В конце февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". После этого вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Крым, аннексия, российская пропаганда, Гарри Каспаров, российская агрессия, война России против Украины
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