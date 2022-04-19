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Канада ввела санкции против дочерей Путина и Лаврова и ряда российских бизнесменов

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Под санкции Канады попали 14 россиян
Под санкции Канады попали 14 россиян
Фото: depositphotos.com

Правительство Канады расширило санкции против России и ввело ограничения еще против 14 россиян – среди них приближенные к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмены и его дочери. Об этом сообщает пресс-служба МИД Канады.

Под санкции попали:

  • председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина;
  • главный акционер промышленно-финансовой группы "Сафмар" Михаил Гуцериев;
  • основатель и председатель набсовета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олег Бойко;
  • президент Международной группы компаний "АРЕТИ" Игорь Макаров;
  • член наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" Петр Авен;
  • совладелец консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман;
  • акционер "Альфа-Групп" Герман Хан;
  • сенатор Александр Торшин;
  • бизнесмен, совладелец аэропорта Шереметьево Сергей Пономаренко;
  • близкий друг и один из "кошельков" Путина виолончелист Сергей Ролдугин;
  • дочери Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова;
  • жена главы МИД России Мария Лаврова;
  • дочь Лаврова Екатерина Винокурова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Европейский союз 8 апреля ввел пятый пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены.

10 апреля в Офисе президента сообщили, что власти Украины наработали предложения для шестого пакета санкций Евросоюза против России.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель анонсировал санкции Евросоюза против энергоресурсов из РФ. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, шестой пакет санкций ЕС против России включает "пункт о нефти".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Канада, санкции, Сергей Лавров, Михаил Фридман, Катерина Тихонова, Сергей Ролдугин, Эльвира Набиуллина, Петр Авен, Олег Бойко, Михаил Гуцериев, Мария Воронцова
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