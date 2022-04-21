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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове с начала войны спасатели извлекли из-под завалов тела 112 погибших, спасли 59 человек

Спасатели разбирают разрушенные обстрелами здания в городах и селах Украины
Спасатели разбирают разрушенные обстрелами здания в городах и селах Украины
Фото: EPA

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с начала полномасштабного вторжения РФ завершили в Харькове работу на 40 объектах. Об этом сказал 20 апреля директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Что касается Харьковской области и самого Харькова, наши спасатели постоянно проводят работу по разбору разрушенных завалов, поиску уцелевших граждан. По Харькову спасатели завершили работу уже на 40 объектах, было спасено 59 человек. К сожалению, там при разборе завалов изъято 112 тел погибших наших граждан", – сказал Демчук.

Он отметил, что сотрудники ГСЧС также разбирают разрушенные здания в населенных пунктах Киевской, Сумской и Черниговской областей.

В частности, спасатели завершили разбор завалов на семи объектах в Бородянке Киевской области, деблокировав тела 41 погибшего. Активно проводятся работы по разбору разрушенных многоэтажных домов в Гостомеле, где украинским спасателям помогают 11 иностранных коллег.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля.

В последние дни интенсивность обстрелов Харькова увеличилась, сообщил 20 апреля мэр Харькова Игорь Терехов. По его данным, разрушены более 1900 многоэтажных жилых домов.

По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 18.00 19 апреля, в Харьковской области оккупанты убили 560 мирных жителей, в том числе 26 детей.

Теги: Харьков, ГСЧС, Харьковская область, спасатели, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Бородянка
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