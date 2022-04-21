В Харькове с начала войны спасатели извлекли из-под завалов тела 112 погибших, спасли 59 человек

"Что касается Харьковской области и самого Харькова, наши спасатели постоянно проводят работу по разбору разрушенных завалов, поиску уцелевших граждан. По Харькову спасатели завершили работу уже на 40 объектах, было спасено 59 человек. К сожалению, там при разборе завалов изъято 112 тел погибших наших граждан", – сказал Демчук.

Он отметил, что сотрудники ГСЧС также разбирают разрушенные здания в населенных пунктах Киевской, Сумской и Черниговской областей.

В частности, спасатели завершили разбор завалов на семи объектах в Бородянке Киевской области, деблокировав тела 41 погибшего. Активно проводятся работы по разбору разрушенных многоэтажных домов в Гостомеле, где украинским спасателям помогают 11 иностранных коллег.

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