ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове разрушено более 1900 жилых домов – Терехов

Из восьми тысяч многоэтажек 1929 разрушены или пострадали, сообщил мэр Харькова
Из восьми тысяч многоэтажек 1929 разрушены или пострадали, сообщил мэр Харькова
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В Харькове в результате обстрелов российскими оккупационными войсками разрушены более 1900 многоэтажных жилых домов. Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в эфире национального телемарафора, проинформировало Общественное.

"Из восьми тысяч многоэтажек 1929 сегодня разрушены", – отметил он.

По его словам, в последние дни интенсивность обстрелов Харькова увеличилась.

"Враг не прекращает обстрелов. Интенсивность и география – чуть больше, чем в предыдущие дни. Если раньше это была граница окружной дороги, куда враг постоянно бил, палил из всех видов оружия, то сегодня география немного другая. Начиная с воскресенья, есть прилеты в центр, Немышлянский район, Салтовку. Хаотичная стрельба", – пояснил городской голова.

Терехов подчеркнул, что оккупанты обстреливают школы, больницы, детские сады и площадки и попросил горожан не покидать укрытия, находиться в бомбоубежищах, подвалах и на станциях метро, сообщила пресс-служба мэрии в Facebook.

"Харьков даже во время войны должен оставаться красивым городом, таким, как мы привыкли. Поэтому мы уже начали высаживать цветы, мы создаем лучшие в Украине клумбы. От этих традиций нас не заставит отказаться ни враг", – подчеркнул Терехов.

https://www.facebook.com/kharkovgovernment/posts/351717526992193

Мэрия города сообщила в Facebook, что в центре Харькова уже высадили тюльпаны, а также желтые и голубые виолы.

https://www.facebook.com/kharkovgovernment/posts/351582897005656

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля.

18 апреля в результате обстрелов Харькова российскими оккупантами погибли три мирных жителя. "Снаряды упали просто возле домов, на детские площадки, возле пунктов выдачи гуманитарной помощи. Погибли три человека, пострадали 15, среди них – 14-летний ребенок", – сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 18.00 19 апреля, в Харьковской области оккупанты убили 560 мирных жителя, в том числе 26 детей.

Теги: Украина, Харьков, война, бомбоубежище, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, цветы, школы, больницы, разрушения, детские сады, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове
  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове
Роднянский: Да, я ошибся, что в 2014 году не отреагировал так же, как сейчас. Попустительство агрессору всегда наказуемо
Роднянский: Да, я ошибся, что в 2014 году не отреагировал так же, как сейчас. Попустительство агрессору всегда наказуемо
Галкин российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно
Галкин – российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно
"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну
"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности
"Все деньги идут Украине". "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Pink Floyd и Хлывнюка стала самой скачиваемой песней Великобритании
"Все деньги идут Украине". "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Pink Floyd и Хлывнюка стала самой скачиваемой песней Великобритании
  Скичко: Мы не так представляли беременность и роды. Но все равно нам легче, чем людям, которые потеряли жилье или находятся на линии фронта
  Скичко: Мы не так представляли беременность и роды. Но все равно нам легче, чем людям, которые потеряли жилье или находятся на линии фронта
В Израиле отменили все концерты "путинского клоуна" Сабурова. Концертное агентство осудило Путина
В Израиле отменили все концерты "путинского клоуна" Сабурова. Концертное агентство осудило Путина
  Польский священник во время службы спел вместе с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", пританцовывая и дирижируя. Видео
  Польский священник во время службы спел вместе с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", пританцовывая и дирижируя. Видео
"Это всегда было частью моей жизни". Кличко рассказал, что будет делать, как только закончится война
"Это всегда было частью моей жизни". Кличко рассказал, что будет делать, как только закончится война
"Сделано в Украине с любовью". 32-летняя Маремуха сообщила о беременности
"Сделано в Украине с любовью". 32-летняя Маремуха сообщила о беременности
  Каминская: Смотрю, многие записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, все это пир во время чумы
  Каминская: Смотрю, многие записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, все это – пир во время чумы
"Если это коснулось вас – напишите". Украинский бренд запустил благотворительную инициативу, чтобы обеспечить женщин-переселенцев бельем
"Если это коснулось вас – напишите". Украинский бренд запустил благотворительную инициативу, чтобы обеспечить женщин-переселенцев бельем
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (100950)
2
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (71309)
3
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (50910)
4
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (49787)
5
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (46195)
6
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (34242)
7
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (30937)
8
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (22161)
 
 
 
 