В Харькове разрушено более 1900 жилых домов – Терехов

Из восьми тысяч многоэтажек 1929 разрушены или пострадали, сообщил мэр Харькова Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Из восьми тысяч многоэтажек 1929 сегодня разрушены", – отметил он.

По его словам, в последние дни интенсивность обстрелов Харькова увеличилась.

"Враг не прекращает обстрелов. Интенсивность и география – чуть больше, чем в предыдущие дни. Если раньше это была граница окружной дороги, куда враг постоянно бил, палил из всех видов оружия, то сегодня география немного другая. Начиная с воскресенья, есть прилеты в центр, Немышлянский район, Салтовку. Хаотичная стрельба", – пояснил городской голова.

Терехов подчеркнул, что оккупанты обстреливают школы, больницы, детские сады и площадки и попросил горожан не покидать укрытия, находиться в бомбоубежищах, подвалах и на станциях метро, сообщила пресс-служба мэрии в Facebook.

"Харьков даже во время войны должен оставаться красивым городом, таким, как мы привыкли. Поэтому мы уже начали высаживать цветы, мы создаем лучшие в Украине клумбы. От этих традиций нас не заставит отказаться ни враг", – подчеркнул Терехов.

Мэрия города сообщила в Facebook, что в центре Харькова уже высадили тюльпаны, а также желтые и голубые виолы.

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