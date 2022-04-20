В Харькове разрушено более 1900 жилых домов – Терехов

"Из восьми тысяч многоэтажек 1929 сегодня разрушены", – отметил он.
По его словам, в последние дни интенсивность обстрелов Харькова увеличилась.
"Враг не прекращает обстрелов. Интенсивность и география – чуть больше, чем в предыдущие дни. Если раньше это была граница окружной дороги, куда враг постоянно бил, палил из всех видов оружия, то сегодня география немного другая. Начиная с воскресенья, есть прилеты в центр, Немышлянский район, Салтовку. Хаотичная стрельба", – пояснил городской голова.
Терехов подчеркнул, что оккупанты обстреливают школы, больницы, детские сады и площадки и попросил горожан не покидать укрытия, находиться в бомбоубежищах, подвалах и на станциях метро, сообщила пресс-служба мэрии в Facebook.
"Харьков даже во время войны должен оставаться красивым городом, таким, как мы привыкли. Поэтому мы уже начали высаживать цветы, мы создаем лучшие в Украине клумбы. От этих традиций нас не заставит отказаться ни враг", – подчеркнул Терехов.
Мэрия города сообщила в Facebook, что в центре Харькова уже высадили тюльпаны, а также желтые и голубые виолы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля.
18 апреля в результате обстрелов Харькова российскими оккупантами погибли три мирных жителя. "Снаряды упали просто возле домов, на детские площадки, возле пунктов выдачи гуманитарной помощи. Погибли три человека, пострадали 15, среди них – 14-летний ребенок", – сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 18.00 19 апреля, в Харьковской области оккупанты убили 560 мирных жителя, в том числе 26 детей.