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В Харькове под обстрелами родился дельфиненок. Его предлагают назвать Борис или Ким

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Коллектив дельфинария заявил, что его работа заблокирована из-за постоянных обстрелов
Коллектив дельфинария заявил, что его работа заблокирована из-за постоянных обстрелов
Фото: Харківський дельфінарій NEMO / Facebook

В харьковском дельфинарии "Немо" родился детеныш дельфина. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба дельфинария в Facebook.

"Несмотря на непрерывные обстрелы Харькова и сложную ситуацию, родился дельфиненок", – отметили в посте.

В соцсети опубликовали видео первых минут его жизни. Под постом предложили писать варианты имен для новорожденного дельфина.

Читатели предложили имена Мира, Мир, Богдан, Верба, Буча, Борис – в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также Ким – в честь главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

https://www.facebook.com/delfinariyKharkov/videos/763161074665384/

12 апреля коллектив дельфинария обратился за помощью. Харьковчанам предложили купить билеты в заведение – они будут действительны в мирное время – или сделать денежное пожертвование. Об этом сотрудники написали в Facebook.

"Работа дельфинария и комплекса заблокирована. Наша команда тренеров и ветеринаров круглосуточно рядом с дельфинами, морскими львами, котиками и заботится о них, но животным ежедневно нужны рыба, витамины и медикаменты", – отметили в посте.

https://www.facebook.com/delfinariyKharkov/posts/1321376025026994

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Дельфинарий "Немо" открылся в Харькове в 2009 году. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину дельфинарий предоставлял ряд платных услуг – фото с дельфинами (600 грн), дайвинг с дельфинами (3 тыс. грн), дельфинотерапия (2,5 тыс. грн). Цены указаны на странице заведения в Facebook. На территории дельфинария находятся два бассейна и отель. Количество животных на сайте заведения не указано.

Теги: Украина, Харьков, животные, отель, обстрелы, война России против Украины, дельфины, дельфинарий, бассейн
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