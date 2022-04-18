В Харькове под обстрелами родился дельфиненок. Его предлагают назвать Борис или Ким

"Несмотря на непрерывные обстрелы Харькова и сложную ситуацию, родился дельфиненок", – отметили в посте.

В соцсети опубликовали видео первых минут его жизни. Под постом предложили писать варианты имен для новорожденного дельфина.

Читатели предложили имена Мира, Мир, Богдан, Верба, Буча, Борис – в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также Ким – в честь главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

12 апреля коллектив дельфинария обратился за помощью. Харьковчанам предложили купить билеты в заведение – они будут действительны в мирное время – или сделать денежное пожертвование. Об этом сотрудники написали в Facebook.

"Работа дельфинария и комплекса заблокирована. Наша команда тренеров и ветеринаров круглосуточно рядом с дельфинами, морскими львами, котиками и заботится о них, но животным ежедневно нужны рыба, витамины и медикаменты", – отметили в посте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)