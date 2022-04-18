В Харькове под обстрелами родился дельфиненок. Его предлагают назвать Борис или Ким

"Несмотря на непрерывные обстрелы Харькова и сложную ситуацию, родился дельфиненок", – отметили в посте.
В соцсети опубликовали видео первых минут его жизни. Под постом предложили писать варианты имен для новорожденного дельфина.
Читатели предложили имена Мира, Мир, Богдан, Верба, Буча, Борис – в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также Ким – в честь главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.
12 апреля коллектив дельфинария обратился за помощью. Харьковчанам предложили купить билеты в заведение – они будут действительны в мирное время – или сделать денежное пожертвование. Об этом сотрудники написали в Facebook.
"Работа дельфинария и комплекса заблокирована. Наша команда тренеров и ветеринаров круглосуточно рядом с дельфинами, морскими львами, котиками и заботится о них, но животным ежедневно нужны рыба, витамины и медикаменты", – отметили в посте.
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Дельфинарий "Немо" открылся в Харькове в 2009 году. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину дельфинарий предоставлял ряд платных услуг – фото с дельфинами (600 грн), дайвинг с дельфинами (3 тыс. грн), дельфинотерапия (2,5 тыс. грн). Цены указаны на странице заведения в Facebook. На территории дельфинария находятся два бассейна и отель. Количество животных на сайте заведения не указано.