В Черниговской области саперы продолжают разминирование территории, за сутки обнаружен 531 взрывоопасный предмет – ОВА

"За сутки группы пиротехнических работ и подводного разминирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 16 раз привлекались к обезвреживанию взрывоопасных предметов. Обнаружили и изъяли 531 такой предмет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России спасатели обнаружили в Черниговской области 15 762 взрывоопасных предмета.
В разминировании принимают участие пиротехники из Винницкой, Волынской, Полтавской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской областей. Всего к работам привлечены 44 человека и 17 единиц специальной техники, сообщили в ОВА.
"Все усилия пиротехнических подразделений ГСЧС Украины максимально направлены на разминирование территорий, находившихся под оккупацией войск Российской Федерации. Саперы просят быть осторожными и сразу сообщать о подозрительных находках по номеру 101", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Министерства иностранных дел Украины на 4 апреля, из-за российской агрессии в Украине оказались заминированными около 80 тыс. км² территории страны.
В ГСЧС 11 апреля говорили, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории.