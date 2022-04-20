В Черниговской области саперы продолжают разминирование территории, за сутки обнаружен 531 взрывоопасный предмет – ОВА

С начала полномасштабного вторжения России спасатели обнаружили в Черниговской области 15 762 взрывоопасных предмета Фото: ua.depositphotos.com

"За сутки группы пиротехнических работ и подводного разминирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 16 раз привлекались к обезвреживанию взрывоопасных предметов. Обнаружили и изъяли 531 такой предмет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России спасатели обнаружили в Черниговской области 15 762 взрывоопасных предмета.

В разминировании принимают участие пиротехники из Винницкой, Волынской, Полтавской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской областей. Всего к работам привлечены 44 человека и 17 единиц специальной техники, сообщили в ОВА.

"Все усилия пиротехнических подразделений ГСЧС Украины максимально направлены на разминирование территорий, находившихся под оккупацией войск Российской Федерации. Саперы просят быть осторожными и сразу сообщать о подозрительных находках по номеру 101", – говорится в сообщении.

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