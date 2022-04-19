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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаеве в результате ночных обстрелов горел жилой дом и складское помещение – ГСЧС

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Спасатели пожар потушили
Спасатели пожар потушили
Фото: ДСНС України / Facebook

В ночь на 19 апреля российские оккупанты из артиллерии обстреливали Николаев. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

В результате обстрелов возникли пожары в жилом доме и складском помещении магазина на Херсонском шоссе. Пожар на площади 200 м² ликвидировали. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/356468053187757

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

Оккупанты обстреливали жилые кварталы из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", наносили авиаудары. Утром 29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА, в результате которого погибло 36 человек.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта".

7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. "Но из-за того, что эти орки, уроды ничего не могут сделать, они обстреливают наш город дистанционно из "Смерчей", – отметил он. 

18 апреля оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибло пять человек, еще 15 ранены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: пожар, Николаев, ГСЧС, обстрелы, война России против Украины
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