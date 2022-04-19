В Николаеве в результате ночных обстрелов горел жилой дом и складское помещение – ГСЧС

В результате обстрелов возникли пожары в жилом доме и складском помещении магазина на Херсонском шоссе. Пожар на площади 200 м² ликвидировали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

Оккупанты обстреливали жилые кварталы из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", наносили авиаудары. Утром 29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА, в результате которого погибло 36 человек.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта".

7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. "Но из-за того, что эти орки, уроды ничего не могут сделать, они обстреливают наш город дистанционно из "Смерчей", – отметил он.

18 апреля оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибло пять человек, еще 15 ранены.