Пять человек погибли и 15 ранены в результате обстрела жилых районов кассетными снарядами в Николаеве

Чиновник отметил, что один из жителей города погиб после того, как поднял с земли неразорвавшийся боеприпас.
"Еще раз повторяю! Не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", – подчеркнул Ким.
Военные сообщали, что под обстрел сегодня в Николаеве попали жилые кварталы, культурные объекты и частные предприятия. Ким добавил, что в числе прочего "спалили отделение "Новой почты".
"Объясните мне: зачем стрелять дорогущей ракетой в гражданское отделение "Новой почты"? Они думают, мы там прячем военных? Мы "Новой почтой" передаем снаряды? Запугивание?" – написал глава ОГА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
Оккупанты обстреливали жилые кварталы из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", наносили авиаудары. Утром 29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА, в результате которого погибло 36 человек.
16 марта Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта".
7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. "Но из-за того, что эти орки, уроды ничего не могут сделать, они обстреливают наш город дистанционно из "Смерчей", – отметил он.