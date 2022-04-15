Пять человек погибли и 15 ранены в результате обстрела жилых районов кассетными снарядами в Николаеве

Чиновник отметил, что один из жителей города погиб после того, как поднял с земли неразорвавшийся боеприпас.

"Еще раз повторяю! Не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", – подчеркнул Ким.

Военные сообщали, что под обстрел сегодня в Николаеве попали жилые кварталы, культурные объекты и частные предприятия. Ким добавил, что в числе прочего "спалили отделение "Новой почты".

"Объясните мне: зачем стрелять дорогущей ракетой в гражданское отделение "Новой почты"? Они думают, мы там прячем военных? Мы "Новой почтой" передаем снаряды? Запугивание?" – написал глава ОГА.

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