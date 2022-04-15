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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреливают Николаев кассетными боеприпасами, есть погибшие и раненые – оперативное командование "Юг"

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Под обстрел попали жилые кварталы, культурные объекты и частные предприятия, есть погибшие
Под обстрел попали жилые кварталы, культурные объекты и частные предприятия, есть погибшие
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command "South" / Facebook

15 апреля в течение всего дня оккупанты хаотично обстреливают жилые кварталы, культурные объекты и частные предприятия Николаева. Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.

"Рашисты в который раз применяют запрещенные международными договорами кассетные боеприпасы неизбирательного поражения. По городу гатят реактивными системами залпового огня. К сожалению, среди гражданского населения есть погибшие и раненые", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/okPivden/posts/2033523360152240

Об обстрелах, под которые попали мирные жители города, написала также глава Николаевского облсовета Анна Замазеева и опубликовала фото (осторожно, тяжелые кадры).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

Оккупанты обстреливали жилые кварталы из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", наносили авиаудары. Утром 29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА, в результате которого погибло 36 человек.

16 марта глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта".

7 апреля Ким сообщил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. "Но из-за того, что эти орки, уроды, ничего не могут сделать, они обстреливают наш город дистанционно из "Смерчей", – отметил он. 

Теги: Николаев, раненые, кассетные бомбы, обстрелы, война России против Украины, погибшие
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