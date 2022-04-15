Россияне обстреливают Николаев кассетными боеприпасами, есть погибшие и раненые – оперативное командование "Юг"

Под обстрел попали жилые кварталы, культурные объекты и частные предприятия, есть погибшие Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command "South" / Facebook

"Рашисты в который раз применяют запрещенные международными договорами кассетные боеприпасы неизбирательного поражения. По городу гатят реактивными системами залпового огня. К сожалению, среди гражданского населения есть погибшие и раненые", – говорится в сообщении.

Об обстрелах, под которые попали мирные жители города, написала также глава Николаевского облсовета Анна Замазеева и опубликовала фото (осторожно, тяжелые кадры).

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