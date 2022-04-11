Помогать разбирать завалы в городах, пострадавших от вторжения РФ, вызвались 8 тыс. украинцев – ГСЧС

В ГСЧС Украины призвали учитывать, что местные органы власти не в состоянии привлечь всех добровольцев одновременно Фото: ДСНС України / Facebook

Об этом 11 апреля в Facebook сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что больше половины добровольцев – из Киева и Киевской области.

"И это только шесть дней регистрации. Такое неравнодушие поражает и вдохновляет! Многочисленные обращения и звонки типа "я зарегистрировался, когда вызовут работать?" подтверждают вашу решимость помочь людям", – говорится в сообщении.

В ГСЧС призвали учитывать, что местные органы власти "не в состоянии привлечь всех одновременно".

"Из-за плотного минирования населенных пунктов и экосистем войсками Российской Федерации, а также наличия многочисленных мин-ловушек и замаскированных взрывных устройств невозможно быстро разминировать территории для дальнейшего проведения вспомогательных работ по разбору завалов, – подчеркивается в сообщении. – Украина, в отличие от страны-агрессора, ценит жизнь каждого гражданина. Наши саперы работают в режиме нон-стоп".

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