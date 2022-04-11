Помогать разбирать завалы в городах, пострадавших от вторжения РФ, вызвались 8 тыс. украинцев – ГСЧС

Об этом 11 апреля в Facebook сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что больше половины добровольцев – из Киева и Киевской области.
"И это только шесть дней регистрации. Такое неравнодушие поражает и вдохновляет! Многочисленные обращения и звонки типа "я зарегистрировался, когда вызовут работать?" подтверждают вашу решимость помочь людям", – говорится в сообщении.
В ГСЧС призвали учитывать, что местные органы власти "не в состоянии привлечь всех одновременно".
"Из-за плотного минирования населенных пунктов и экосистем войсками Российской Федерации, а также наличия многочисленных мин-ловушек и замаскированных взрывных устройств невозможно быстро разминировать территории для дальнейшего проведения вспомогательных работ по разбору завалов, – подчеркивается в сообщении. – Украина, в отличие от страны-агрессора, ценит жизнь каждого гражданина. Наши саперы работают в режиме нон-стоп".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери Украины из-за вторжения российских оккупантов, которое началось 24 февраля, превысили $1 трлн, сообщил в конце марта премьер-министр Денис Шмыгаль. Прямой инфраструктурный ущерб (в результате разрушений мостов, дорог, жилья, зданий) по предварительным оценкам составил около $120 млрд, с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов – более $270 млрд.
В Киеве, который был целью атак оккупантов на первом этапе вторжения, зафиксировано повреждение 208 жилых домов, 46 школ, 29 детских садов и один детский дом, 13 административных зданий, два спортивных объекта, пять объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.
В Буче под Киевом российские оккупанты полностью разрушили 112 частных домов, в результате артиллерийских обстрелов получили тяжелые повреждения и выгорели 18 многоквартирных домов, два из них – панельные – не подлежат восстановлению.
Глава гуманитарного направления Киевской ОГА Алексей Кулеба говорил 6 апреля, что поселка городского типа Бородянка "практически нет".