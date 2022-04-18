Во Львове спасатели потушили пожар на СТО, возникший после обстрела оккупантов

На СТО, в которую попала российская ракета, находились около 20 человек Скриншот: Видео ДСНС України / Facebook

На видео, опубликованном спасателями, видны горящая крыша СТО и черные клубы дыма.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий написал в Facebook, что в больницах находятся 11 пострадавших в результате обстрелов, в том числе трехлетний мальчик.

"Ребенок и мама – вынужденные переселенцы из Харькова – на момент удара находились в отеле. Осколками окна мальчику отрубило часть пальца на руке. Сейчас ребенок в больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести. Трое пострадавших в реанимации. Некоторых направили на операции", – отметил глава ОГА.

По информации медиков, у раненых – поражения головы. Средний возраст пациентов – 35–45 лет.

"На СТО, в которую попала российская ракета, находились около 20 человек. Погибли семь невинных мирных жителей, четверо из них – работники станции технического обслуживания", – уточнил Козицкий.

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