ВСУ отражают многочисленные попытки наступления российских оккупантов на Донбассе – разведка Великобритании

При этом отмечается, что украинские военные "отражают многочисленные попытки наступления российских войск".

"На способность России прогрессировать по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы, с которыми она сталкивалась до сих пор, в сочетании со стойкостью высокомотивированных украинских Вооруженных сил", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/U0gwg8S3av



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/wfg5Koailk — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 19, 2022

На фоне попыток оккупантов прорвать оборону ВСУ на Донбассе продолжает нарастать военное присутствие России на восточной границе Украины, подчеркнули в минобороны Великобритании 20 апреля в Twitter.

"Активность российской авиации на севере Украины, вероятно, останется низкой с момента ее ухода с севера Киева. Однако риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным объектам на всей территории Украины сохраняется, – указали в британской разведке. – Атаки россиян на города по всей Украине показывают их намерение попытаться помешать передвижению украинских подкреплений и вооружений на восток страны".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/IzoGBjigxE



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/Gbf74aubUt — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 20, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)