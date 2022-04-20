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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отражают многочисленные попытки наступления российских оккупантов на Донбассе – разведка Великобритании

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По данным разведки Великобритании, продолжает нарастать военное присутствие России на восточной границе Украины
По данным разведки Великобритании, продолжает нарастать военное присутствие России на восточной границе Украины
Фото: EPA

Российские оккупационные войска продолжают увеличивать количество обстрелов и ударов по линии контроля на Донбассе. Об этом 19 апреля сообщается в Twitter министерства обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

При этом отмечается, что украинские военные "отражают многочисленные попытки наступления российских войск".

"На способность России прогрессировать по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы, с которыми она сталкивалась до сих пор, в сочетании со стойкостью высокомотивированных украинских Вооруженных сил", – говорится в сообщении.

На фоне попыток оккупантов прорвать оборону ВСУ на Донбассе продолжает нарастать военное присутствие России на восточной границе Украины, подчеркнули в минобороны Великобритании 20 апреля в Twitter.

"Активность российской авиации на севере Украины, вероятно, останется низкой с момента ее ухода с севера Киева. Однако риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным объектам на всей территории Украины сохраняется, – указали в британской разведке. – Атаки россиян на города по всей Украине показывают их намерение попытаться помешать передвижению украинских подкреплений и вооружений на восток страны".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером 18 апреля отметил, что "началась вторая фаза войны". 

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал 19 апреля, что ВСУ удерживают линию обороны в регионе, оккупанты не имели никаких успехов. "Большое наступление" в Луганской области оказалось небольшим, рашистское "пушечное мясо" уже в моргах, отметил Гайдай 20 апреля.

По информации Генштаба ВСУ, оккупанты сосредоточивают основные усилия на захвате Мариуполя (Донецкая область).

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Донбасс, авиация, граница, разведка, оборона, ВСУ, обстрелы, украинцы, наступление, война России против Украины, войска
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