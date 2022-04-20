ВСУ отражают многочисленные попытки наступления российских оккупантов на Донбассе – разведка Великобритании

При этом отмечается, что украинские военные "отражают многочисленные попытки наступления российских войск".
"На способность России прогрессировать по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы, с которыми она сталкивалась до сих пор, в сочетании со стойкостью высокомотивированных украинских Вооруженных сил", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 April 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 19, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/U0gwg8S3av
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/wfg5Koailk
На фоне попыток оккупантов прорвать оборону ВСУ на Донбассе продолжает нарастать военное присутствие России на восточной границе Украины, подчеркнули в минобороны Великобритании 20 апреля в Twitter.
"Активность российской авиации на севере Украины, вероятно, останется низкой с момента ее ухода с севера Киева. Однако риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным объектам на всей территории Украины сохраняется, – указали в британской разведке. – Атаки россиян на города по всей Украине показывают их намерение попытаться помешать передвижению украинских подкреплений и вооружений на восток страны".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 April 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 20, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/IzoGBjigxE
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/Gbf74aubUt
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером 18 апреля отметил, что "началась вторая фаза войны".
Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал 19 апреля, что ВСУ удерживают линию обороны в регионе, оккупанты не имели никаких успехов. "Большое наступление" в Луганской области оказалось небольшим, рашистское "пушечное мясо" уже в моргах, отметил Гайдай 20 апреля.
По информации Генштаба ВСУ, оккупанты сосредоточивают основные усилия на захвате Мариуполя (Донецкая область).