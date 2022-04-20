РФ будет пытаться разрушить мосты, дороги и рельсы, по которым в Украину доставлялось оружие и боеприпасы – Пентагон

Россия нечасто наносила удары по движущимся целям в Украине, отметили в минобороны США Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України / Facebook

Сотрудник Пентагона отметил, что Россия ранее нечасто наносила удары в Украине по движущимся целям, таким как автомобильные колонны или железнодорожные составы.

Однако, по его словам, российские оккупационные войска могут попытаться разрушить мосты, дороги и железнодорожные пути, по которым в страну доставлялось оружие и боеприпасы.

В то же время, даже если РФ удастся нанести удар по этим маршрутам, это не остановит поставки в Украину полностью, их слишком много, резюмировал представитель минобороны США.

Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки подчеркнуло в Twitter 20 апреля, что "российские атаки на города по всей Украине показывают их намерение попытаться помешать передвижению украинских подкреплений и вооружений на восток страны".

(4/4) Russian attacks on cities across Ukraine show their intent to try and disrupt the movement of Ukrainian reinforcements and weaponry to the east of the country. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 20, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)