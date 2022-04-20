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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ будет пытаться разрушить мосты, дороги и рельсы, по которым в Украину доставлялось оружие и боеприпасы – Пентагон

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Россия нечасто наносила удары по движущимся целям в Украине, отметили в минобороны США
Россия нечасто наносила удары по движущимся целям в Украине, отметили в минобороны США
Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України / Facebook

Россия будет атаковать маршруты, используемые для поставок вооружений в Украину из стран Запада, чтобы замедлить их. Об этом заявил представитель министерства обороны США, его цитирует CNN 20 апреля.

Сотрудник Пентагона отметил, что Россия ранее нечасто наносила удары в Украине по движущимся целям, таким как автомобильные колонны или железнодорожные составы.

Однако, по его словам, российские оккупационные войска могут попытаться разрушить мосты, дороги и железнодорожные пути, по которым в страну доставлялось оружие и боеприпасы.

В то же время, даже если РФ удастся нанести удар по этим маршрутам, это не остановит поставки в Украину полностью, их слишком много, резюмировал представитель минобороны США.

Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки подчеркнуло в Twitter 20 апреля, что "российские атаки на города по всей Украине показывают их намерение попытаться помешать передвижению украинских подкреплений и вооружений на восток страны".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент США Джо Байден в заявлении по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал, что его администрация санкционирует предоставление Киеву дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на $800 млн. В рамках этого пакета военной помощи США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров M113 и 300 дронов-камикадзе Switchblade, заявили в Пентагоне.

13 апреля Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

В Минобороны США сообщили 19 апреля, что Украина получила от партнеров военные самолеты и детали для ремонта поврежденных истребителей.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Великобритания, Пентагон, вооружение, железная дорога, разведка, помощь, маршрут, боеприпасы, вторжение, мост, война России против Украины, безопасность, перевозки, дороги, удары
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