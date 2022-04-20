РФ будет пытаться разрушить мосты, дороги и рельсы, по которым в Украину доставлялось оружие и боеприпасы – Пентагон

Сотрудник Пентагона отметил, что Россия ранее нечасто наносила удары в Украине по движущимся целям, таким как автомобильные колонны или железнодорожные составы.
Однако, по его словам, российские оккупационные войска могут попытаться разрушить мосты, дороги и железнодорожные пути, по которым в страну доставлялось оружие и боеприпасы.
В то же время, даже если РФ удастся нанести удар по этим маршрутам, это не остановит поставки в Украину полностью, их слишком много, резюмировал представитель минобороны США.
Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки подчеркнуло в Twitter 20 апреля, что "российские атаки на города по всей Украине показывают их намерение попытаться помешать передвижению украинских подкреплений и вооружений на восток страны".
(4/4) Russian attacks on cities across Ukraine show their intent to try and disrupt the movement of Ukrainian reinforcements and weaponry to the east of the country.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 20, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент США Джо Байден в заявлении по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал, что его администрация санкционирует предоставление Киеву дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на $800 млн. В рамках этого пакета военной помощи США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров M113 и 300 дронов-камикадзе Switchblade, заявили в Пентагоне.
13 апреля Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.
В Минобороны США сообщили 19 апреля, что Украина получила от партнеров военные самолеты и детали для ремонта поврежденных истребителей.