В Белом доме не стали комментировать "пустые угрозы" РФ относительно поставок США оружия Украине

Об этом на брифинге 18 апреля, текстовая версия которого опубликована на сайте Белого дома, сказала пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

СМИ спросили спикера Джо Байдена, какими, по мнению Вашингтона, могут быть "непредсказуемые последствия", о которых предупреждали в Москве, если поставки вооружения в Украину продолжатся.

"Не будем комментировать. Я имею в виду, что я не собираюсь спекулировать на пустых угрозах или угрозах со стороны президента [Владимира] Путина либо российского руководства. То, что мы сделали, – это именно то, что президент [Байден] сказал, что мы будем делать с самого начала, а именно: если они (РФ. – "ГОРДОН") вторгнутся, мы окажем значительную помощь в области безопасности, экономическую помощь и поддержку украинскому народу. И мы собираемся продолжать делать именно это", – ответила Псаки.

По информации The Washington Post, официальная Москва направила Вашингтону дипломатическую ноту, предупредив, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружения в Украину "подливают масла в огонь" войны и могут привести к "непредсказуемым последствиям". Это произошло после одобрения Байденом пакета военной помощи Украине на $800 млн.

В Госдепартаменте заявили, что ничто не отговорит администрацию президента Байдена от продолжения поддержки Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)