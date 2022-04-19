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В Белом доме не стали комментировать "пустые угрозы" РФ относительно поставок США оружия Украине

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США продолжат оказывать значительную помощь в области безопасности украинскому народу, отметили в Белом доме
США продолжат оказывать значительную помощь в области безопасности украинскому народу, отметили в Белом доме
Фото: The White House / Flickr

Соединенные Штаты предупреждали РФ, что в случае ее полномасштабного вторжения будут предоставлять Украине помощь, в том числе в области безопасности, что США планируют и далее продолжать делать.

Об этом на брифинге 18 апреля, текстовая версия которого опубликована на сайте Белого дома, сказала пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

СМИ спросили спикера Джо Байдена, какими, по мнению Вашингтона, могут быть "непредсказуемые последствия", о которых предупреждали в Москве, если поставки вооружения в Украину продолжатся.

"Не будем комментировать. Я имею в виду, что я не собираюсь спекулировать на пустых угрозах или угрозах со стороны президента [Владимира] Путина либо российского руководства. То, что мы сделали, – это именно то, что президент [Байден] сказал, что мы будем делать с самого начала, а именно: если они (РФ. – "ГОРДОН") вторгнутся, мы окажем значительную помощь в области безопасности, экономическую помощь и поддержку украинскому народу. И мы собираемся продолжать делать именно это", – ответила Псаки.

По информации The Washington Post, официальная Москва направила Вашингтону дипломатическую ноту, предупредив, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружения в Украину "подливают масла в огонь" войны и могут привести к "непредсказуемым последствиям". Это произошло после одобрения Байденом пакета военной помощи Украине на $800 млн.

В Госдепартаменте заявили, что ничто не отговорит администрацию президента Байдена от продолжения поддержки Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.

24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению. 31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля Байден в заявлении по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал, что его администрация санкционирует предоставление Киеву дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на $800 млн. В рамках этого пакета военной помощи США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров M113 и 300 дронов-камикадзе Switchblade, заявили в Пентагоне.

В этот же день Евросоюз одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, который будет включать летальное вооружение, на €500 млн.

По мнению экс-директора по анализу России в ЦРУ Джорджа Биба, если российские оккупанты потерпят неудачу на втором этапе войны против Украины, как это было после нападения 24 февраля, тогда "шансы на то, что Россия нацелится на поставки НАТО на территории стран НАТО, значительно возрастут". Экс-советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности (в 2010–2012 годах) Питер Рикеттс допустил, что Путин может рассмотреть возможность нанесения удара по базе НАТО, чтобы помешать поставкам оружия в Украину.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, оружие, Джо Байден, Джен Псаки, Вашингтон, нападение, угрозы, Белый дом, помощь, боеприпасы, вторжение, война России против Украины, президент, безопасность, спикер, брифинг, российские оккупанты
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