Путин может атаковать базу НАТО, чтобы помешать поставкам оружия в Украину – экс-советник премьера Великобритании по нацбезопасности

Риккетс отметил, что Путин "все более и более отчаянно пытается перекрыть поток оружия" в Украину из стран Запада.

По его мнению, в РФ "ищут какой-то способ предотвратить или ограничить поток оружия в Украину для поддержки ВСУ". В частности, Рикеттс не исключил атаки на конвои или самолеты, доставляющие вооружения.

В крайнем случае возможен "какой-то ракетный удар по базе НАТО, где готовили вооружение для Украины", что, безусловно, "поставит перед странами НАТО настоящую дилемму", подчеркнул бывший советник премьер-министра Великобритании.

Рикеттс также предположил, что Путин хочет, чтобы все боялись, что он может применить ядерное оружие в Украине.

По информации The Washington Post, официальная Москва направила Вашингтону дипломатическую ноту, предупредив, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружения в Украину "подливают масла в огонь" войны и могут привести к "непредсказуемым последствиям". Это случилось после одобрения президентом США Джо Байденом пакета военной помощи Украине на $800 млн.

В Госдепартаменте заявили, что ничто не отговорит администрацию президента Байдена от продолжения поддержки Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)