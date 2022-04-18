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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин может атаковать базу НАТО, чтобы помешать поставкам оружия в Украину – экс-советник премьера Великобритании по нацбезопасности

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Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал Блинкен 7 апреля
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал Блинкен 7 апреля
Фото: mosr.sk

Чтобы помешать поставкам оружия в Украину президент РФ Владимир Путин РФ может рассмотреть возможность нанесения удара по базе НАТО. Такое мнение в комментарии BBC выразил экс-советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности (в 2010–2012 годах) Питер Рикеттс, его цитирует Daily Mail 17 апреля.

Риккетс отметил, что Путин "все более и более отчаянно пытается перекрыть поток оружия" в Украину из стран Запада.

По его мнению, в РФ "ищут какой-то способ предотвратить или ограничить поток оружия в Украину для поддержки ВСУ". В частности, Рикеттс не исключил атаки на конвои или самолеты, доставляющие вооружения.

В крайнем случае возможен "какой-то ракетный удар по базе НАТО, где готовили вооружение для Украины", что, безусловно, "поставит перед странами НАТО настоящую дилемму", подчеркнул бывший советник премьер-министра Великобритании.

Рикеттс также предположил, что Путин хочет, чтобы все боялись, что он может применить ядерное оружие в Украине.

По информации The Washington Post, официальная Москва направила Вашингтону дипломатическую ноту, предупредив, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружения в Украину "подливают масла в огонь" войны и могут привести к "непредсказуемым последствиям". Это случилось после одобрения президентом США Джо Байденом пакета военной помощи Украине на $800 млн.

В Госдепартаменте заявили, что ничто не отговорит администрацию президента Байдена от продолжения поддержки Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.

24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля Байден в заявлении по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал, что его администрация санкционирует предоставление Киеву дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на $800 млн. В рамках этого пакета военной помощи США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров M113 и 300 дронов-камикадзе Switchblade, заявили в Пентагоне.

В этот же день Евросоюз одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, который будет включать летальное вооружение, на €500 млн.

По мнению экс-директора по анализу России в ЦРУ Джорджа Биба, если российские оккупанты потерпят неудачу на втором этапе войны против Украины, как это было после нападения 24 февраля, тогда "шансы на то, что Россия нацелится на поставки НАТО на территории стран НАТО, значительно возрастут".

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