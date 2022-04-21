В Харьковской области оккупанты повредили магистральный газопровод. Ремонт невозможен из-за обстрелов – ОВА

Обстрелы Харькова 21 апреля продолжились, горожан просят не покидать укрытия Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Без газоснабжения остались около 6 тыс. потребителей, это жители 15 населенных пунктов района.

"Мы будем информировать о порядке и сроках устранения аварии. К сожалению, сейчас ремонтная бригада не может выехать на место происшествия, поскольку в районе продолжаются обстрелы", – сказал Синегубов.

По его информации, 21 апреля оккупанты обстреливали районы Харькова из реактивных систем залпового огня, было около 15 обстрелов. Об этом глава ОВА сообщил в Telegram.

"Огонь артиллерии попадал в районы Салтовки, ХТЗ, Алексеевки. По области – в Дергачах, Золочевском направлении, Чугуевском районе. В результате обстрелов оккупантов пострадали пятеро мирных жителей: трое – в Харькове, двое – в Чугуевском районе", – рассказал он.

Синегубов добавил, что спрогнозировать действия оккупантов сложно, он попросил жителей без крайней необходимости не покидать укрытия.

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