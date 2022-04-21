В Харьковской области оккупанты повредили магистральный газопровод. Ремонт невозможен из-за обстрелов – ОВА

Без газоснабжения остались около 6 тыс. потребителей, это жители 15 населенных пунктов района.
"Мы будем информировать о порядке и сроках устранения аварии. К сожалению, сейчас ремонтная бригада не может выехать на место происшествия, поскольку в районе продолжаются обстрелы", – сказал Синегубов.
По его информации, 21 апреля оккупанты обстреливали районы Харькова из реактивных систем залпового огня, было около 15 обстрелов. Об этом глава ОВА сообщил в Telegram.
"Огонь артиллерии попадал в районы Салтовки, ХТЗ, Алексеевки. По области – в Дергачах, Золочевском направлении, Чугуевском районе. В результате обстрелов оккупантов пострадали пятеро мирных жителей: трое – в Харькове, двое – в Чугуевском районе", – рассказал он.
Синегубов добавил, что спрогнозировать действия оккупантов сложно, он попросил жителей без крайней необходимости не покидать укрытия.
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Синегубов неоднократно говорил, что одной из горячих точек области является Изюмское направление.
Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля.
По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 18.00 19 апреля, в Харьковской области оккупанты убили 560 мирных жителей, в том числе 26 детей.