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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области оккупанты повредили магистральный газопровод. Ремонт невозможен из-за обстрелов – ОВА

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Обстрелы Харькова 21 апреля продолжились, горожан просят не покидать укрытия
Обстрелы Харькова 21 апреля продолжились, горожан просят не покидать укрытия
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Российская оккупационная армия обстреляла один из магистральных газопроводов в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, написала 21 апреля пресс-служба ОВА.

Без газоснабжения остались около 6 тыс. потребителей, это жители 15 населенных пунктов района.

"Мы будем информировать о порядке и сроках устранения аварии. К сожалению, сейчас ремонтная бригада не может выехать на место происшествия, поскольку в районе продолжаются обстрелы", – сказал Синегубов.

По его информации, 21 апреля оккупанты обстреливали районы Харькова из реактивных систем залпового огня, было около 15 обстрелов. Об этом глава ОВА сообщил в Telegram.

"Огонь артиллерии попадал в районы Салтовки, ХТЗ, Алексеевки. По области – в Дергачах, Золочевском направлении, Чугуевском районе. В результате обстрелов оккупантов пострадали пятеро мирных жителей: трое – в Харькове, двое – в Чугуевском районе", – рассказал он.

Синегубов добавил, что спрогнозировать действия оккупантов сложно, он попросил жителей без крайней необходимости не покидать укрытия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Синегубов неоднократно говорил, что одной из горячих точек области является Изюмское направление.

Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля.

По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 18.00 19 апреля, в Харьковской области оккупанты убили 560 мирных жителей, в том числе 26 детей.

Теги: Украина, Харьков, Изюм, Харьковская область, газопровод, война России против Украины, Олег Синегубов
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