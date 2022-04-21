В Харькове после обстрелов сгорел рынок

Пожар начался в 2.45. Загорелись торговые павильоны на площади более 1500 м². Локализовать пожар удалось только в 4.24, но полностью его до сих пор не потушили.
В том же районе в результате обстрела загорелись три этажа в жилой 16-этажке. Это произошло в 2.44.
"Во время разведки спасатели обнаружили в доме четырех человек, в том числе ребенка. Их немедленно эвакуировали в безопасное место", — рассказали в пресс-службе ГСЧС.
Всего за сутки в Харьковской области случилось 13 пожаров, из них восемь – в Московском районе Харькова. По два пожара от вражеских обстрелов произошло в Киевском и Немышлянском районах города, а также один был в Изюмском районе Харьковской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля.
В последние дни интенсивность обстрелов Харькова увеличилась, сообщил 20 апреля мэр Харькова Игорь Терехов. По его данным, разрушены более 1900 многоэтажных жилых домов.
По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 18.00 19 апреля, в Харьковской области оккупанты убили 560 мирных жителей, в том числе 26 детей.