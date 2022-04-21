В Харькове после обстрелов сгорел рынок

Из-за обстрелов загорелись торговые павильоны на площади более 1500 м² Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Пожар начался в 2.45. Загорелись торговые павильоны на площади более 1500 м². Локализовать пожар удалось только в 4.24, но полностью его до сих пор не потушили.

В том же районе в результате обстрела загорелись три этажа в жилой 16-этажке. Это произошло в 2.44.

"Во время разведки спасатели обнаружили в доме четырех человек, в том числе ребенка. Их немедленно эвакуировали в безопасное место", — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Всего за сутки в Харьковской области случилось 13 пожаров, из них восемь – в Московском районе Харькова. По два пожара от вражеских обстрелов произошло в Киевском и Немышлянском районах города, а также один был в Изюмском районе Харьковской области.

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