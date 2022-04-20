Двух пропавших сотрудников "Фельдман Экопарка" в Харькове нашли убитыми

После начала войны сотрудники остались в экопарке и помогали кормить животных. По словам директора экопарка Виталия Ильченко, когда он приехал в парк 7 марта, то не нашел этих сотрудников.

"Мы их долго искали, подключали правоохранителей, до последнего надеялись, что не случилось непоправимого и они смогли выжить. Но вчера мы получили подтверждение того, что их тела найдены. Наших ребят расстреляли враги, а тела забаррикадировали в подсобном помещении", – сообщил Ильченко.

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