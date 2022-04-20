Двух пропавших сотрудников "Фельдман Экопарка" в Харькове нашли убитыми

После начала войны сотрудники остались в экопарке и помогали кормить животных. По словам директора экопарка Виталия Ильченко, когда он приехал в парк 7 марта, то не нашел этих сотрудников.
"Мы их долго искали, подключали правоохранителей, до последнего надеялись, что не случилось непоправимого и они смогли выжить. Но вчера мы получили подтверждение того, что их тела найдены. Наших ребят расстреляли враги, а тела забаррикадировали в подсобном помещении", – сообщил Ильченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Фельдман Экопарк" был основан в 2011 году, его владелец – нардеп Александр Фельдман. В нем содержалось более 2 тыс. животных 300 видов, значительная часть из них – редкие и исчезающие, отмечено на сайте заведения.
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.
7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в экопарка.
17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе, 19 марта погибли девять благородных оленей, 25 марта –четыре лани и три валлийские козы, 31 марта – пара бизонов, 10-месячный детеныш остался без родителей.
С начала апреля животных из экопарка начали вывозить – в частности, в Днепр. 13 апреля заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко сообщил, что эвакуация завершена.