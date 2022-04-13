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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из "Фельдман Экопарка" эвакуировали медведей и сбежавшего после обстрелов северного оленя

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Фельдман сообщил, что для эвакуации всех животных из экопарка придется совершить еще 15 20 поездок
Фельдман сообщил, что для эвакуации всех животных из экопарка придется совершить еще 15–20 поездок
Фото: feldman-ecopark.com

12 апреля из "Фельдман Экопарка" в пригороде Харькова эвакуировали трех бурых медведей, одного гималайского и трех шотландских коров. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба экопарка.

"Вывезли северного оленя. Многие читали в СМИ, что он бегал в районе Пятихаток, местное население его выставляло [в соцсетях]. Мы сегодня его поймали, он уже у нас. Так что сегодня, можно сказать, день удался", – рассказал директор экопарка Виталий Ильченко.

По его словам, к концу рабочего дня обстрелы усилились и эвакуацию пришлось остановить – оккупанты стреляли из "Градов", также команда экопарка получила от военнослужащих сообщение о возможном авианалете.

Владелец экопарка, внефракционный народный депутат Александр Фельдман сказал, что для эвакуации оставшихся животных придется совершить еще 15–20 поездок.

https://www.facebook.com/FeldmanEcopark/videos/5033424890079039/

В экопарке 11 апреля сообщили, что помощь на эвакуацию, лечение и корм для животных за неделю оказали 4 тыс. человек.

"Это примерно столько же, сколько за весь предыдущий период, прошедший с начала российской агрессии в Украине, то есть более чем за месяц. Пожертвования приходят как из всех регионов Украины, так и из целого ряда других стран. Кроме того, большое количество платежей приходит анонимно (в том числе в криптовалютах)", – написала в Facebook пресс-служба экопарка.

https://www.facebook.com/FeldmanEcopark/posts/2500215730113856

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Фельдман Экопарк" был основан в 2011 году. В нем содержится более 2 тыс. животных 300 видов, значительная часть из них – редкие и исчезающие, отмечено на сайте заведения.

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.

7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в попавшем под обстрел "Фельдман Экопарке".

17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе, 19 марта погибли девять благородных оленей, 25 марта – четыре лани и три валлийские козы, 31 марта – пара бизонов, 10-месячный детеныш остался без родителей.

Фельдман 5 апреля сообщил, экопарк накануне подвергся массированному обстрелу ракетами и авиацией, в результате чего были повреждены вольеры животных. Он отметил, что крупных хищников придется усыпить, если их не удастся вывезти. 5-го и 6 апреля из экопарка вывезли львовягуаров и пантер. Эвакуация животных продолжается.

Теги: Харьков, лечение, война России против Украины, криптовалюта, Александр Фельдман, Фельдман Экопарк
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