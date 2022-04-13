Из "Фельдман Экопарка" эвакуировали медведей и сбежавшего после обстрелов северного оленя

Фельдман сообщил, что для эвакуации всех животных из экопарка придется совершить еще 15–20 поездок Фото: feldman-ecopark.com

"Вывезли северного оленя. Многие читали в СМИ, что он бегал в районе Пятихаток, местное население его выставляло [в соцсетях]. Мы сегодня его поймали, он уже у нас. Так что сегодня, можно сказать, день удался", – рассказал директор экопарка Виталий Ильченко.

По его словам, к концу рабочего дня обстрелы усилились и эвакуацию пришлось остановить – оккупанты стреляли из "Градов", также команда экопарка получила от военнослужащих сообщение о возможном авианалете.

Владелец экопарка, внефракционный народный депутат Александр Фельдман сказал, что для эвакуации оставшихся животных придется совершить еще 15–20 поездок.

В экопарке 11 апреля сообщили, что помощь на эвакуацию, лечение и корм для животных за неделю оказали 4 тыс. человек.

"Это примерно столько же, сколько за весь предыдущий период, прошедший с начала российской агрессии в Украине, то есть более чем за месяц. Пожертвования приходят как из всех регионов Украины, так и из целого ряда других стран. Кроме того, большое количество платежей приходит анонимно (в том числе в криптовалютах)", – написала в Facebook пресс-служба экопарка.

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