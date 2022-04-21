Арестович о приказе Путина отменить штурм "Азовстали": Не могут физически взять. Они это поняли

Такое мнение 21 апреля на брифинге, который транслировался на странице Офиса президента Украины (ОПУ) в Facebook, выразил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"С утра Путин с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу провели совещание и публично заявили, что, во-первых, Мариуполь взят, во-вторых, что Россия не будет штурмовать "Азовсталь". Потому что "не хотят приносить беды и наносить потери российскому войску", которому в противном случае пришлось бы вести сложные бои на развалинах "Азовстали". Путин "проявил заботу о российских солдатах"... Это означает, что они не могут физически взять "Азовсталь". Они это поняли. Они понесли там огромные потери. Наши защитники продолжают удерживать завод", – сказал Арестович.

Отказ от штурма он объяснил еще тем, что РФ "перебросила часть своих войск севернее, чтобы укрепить там свои силы".

"Они стараются выполнить главное политическое задание – выйти на административную границу Луганской и Донецкой областей. Сразу скажу: им не удастся это сделать, – отметил Арестович.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что "предварительное оглашение победы" РФ в Мариуполе, не дожидаясь ни Пасхи, ни Дня Победы 9 мая, показывает, что "россияне поняли бесперспективность своей последней активной операции на данном этапе войны".

Путин приказал Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь" 21 апреля. На постановочном видео глава Кремля сказал, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".

На территории "Азовстали" находятся защитники Мариуполя – бойцы полка "Азов" и морпехи, – а также мирные жители, которые укрылись там от бомбардировок российской армии. Горсовет Мариуполя 18 апреля сообщал, что в подземных катакомбах "Азовстали" находятся около тысячи гражданских.

Война России против Украины. Главное (обновляется)