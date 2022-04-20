"Остались считанные дни или часы". Военные обратились к мировым лидерам с просьбой вывезти людей из "Азовстали"

"Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни, а может, часы. Группировка противника в десятки раз превышает нашу. У них есть преимущество в воздухе, в артиллерии, в группировке на суше... Мы ведем оборону на одном объекте – на заводе, где находятся военные и мирные жители, попавшие в ловушку войны", – сказал Волынский.
Он попросил вывезти людей с завода на территорию третьей страны.
"С нами более 500 раненых бойцов, сотни гражданских лиц, среди которых есть женщины и дети. Мы просим дать нам безопасность на территории третьей страны", – уточнил военнослужащий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Волынский 18 апреля написал письмо папе римскому Франциску с просьбой поспособствовать эвакуации мирного населения из Мариуполя.
2 апреля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что завод "Азовсталь" в Мариуполе практически полностью уничтожен в результате бомбежек российских оккупантов. Он напомнил о призыве полка "Азов" к мировым политикам с просьбой организовать эвакуацию мирного населения и раненых из Мариуполя, а также сообщил, что пока нет такого решения.