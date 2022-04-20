"Остались считанные дни или часы". Военные обратились к мировым лидерам с просьбой вывезти людей из "Азовстали"

"Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни, а может, часы. Группировка противника в десятки раз превышает нашу. У них есть преимущество в воздухе, в артиллерии, в группировке на суше... Мы ведем оборону на одном объекте – на заводе, где находятся военные и мирные жители, попавшие в ловушку войны", – сказал Волынский.

Он попросил вывезти людей с завода на территорию третьей страны.

"С нами более 500 раненых бойцов, сотни гражданских лиц, среди которых есть женщины и дети. Мы просим дать нам безопасность на территории третьей страны", – уточнил военнослужащий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Волынский 18 апреля написал письмо папе римскому Франциску с просьбой поспособствовать эвакуации мирного населения из Мариуполя.

2 апреля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.