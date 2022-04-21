Зеленский о Мариуполе: Делаем все, что можем, военная техника РФ не дает пройти в город

"Делаем все, что можем. Относительно нашей армии, пройти эти оккупированные 120 км сегодня нам не дает техника РФ, чтобы дойти до военной разблокировки Мариуполя. Мы сегодня сделать этого не можем. Гуманитарные коридоры – мы договариваемся и открываем, и некоторые люди оттуда уезжают, но те тысячи, о которых я вам сказал, они пока заблокированы, и пока Россия не дает этим людям возможности выйти из этого плена", – отметил Зеленский.
Он добавил, что действия российской армии в Мариуполе напоминают не войну, а террористическую операцию со стороны РФ по отношению к городу и его жителям.
Зеленский подчеркнул, что на мариупольском заводе "Азовсталь" заблокированы не только военные, но и мирные местные жители, в частности дети и пожилые люди.
"Люди, которые сегодня находятся на заводе и не дают захватить эту маленькую часть разрушенного города, – это наши и пограничники, и нацгвардейцы, и полицейские, там около тысячи местных жителей, женщин, которые прячутся вместе с детьми, которые просто боятся выйти, потому что местных, которые выходили, убивало снарядами, мы не знаем, сколько часов или дней они могут там продержаться", – сказал президент.
Он также сообщил, что в Мариуполе разрушены 95–98% всех зданий.
Что касается эвакуированных жителей города, то часть из них, по словам Зеленского, находится на территории, подконтрольной Украине. А другая часть – на территории России. Судьба этих людей, в том числе нескольких тысяч детей, неизвестна, отметил президент.
"Все эти тысячи людей исчезли. Все – дети, взрослые. Они находятся в разных городах, в лагерях специальных на российской территории, а некоторые просто исчезли. От 3,5 до 5 тыс. детей, выехавших в ту сторону, исчезли. Без вести пропали дети. Это страшная трагедия", – сказал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожать любые свидетельства преступлений своей армии".
19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что завод "Азовсталь" в Мариуполе практически полностью уничтожен в результате бомбежек российских оккупантов. Он напомнил о призыве полка "Азов" к мировым политикам организовать эвакуацию мирного населения и раненых из Мариуполя, а также сообщил, что пока такого решения нет.
21 апреля президент России Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". "Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это", – сказал он.