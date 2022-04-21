Зеленский о Мариуполе: Делаем все, что можем, военная техника РФ не дает пройти в город

По словам Зеленского, действия российской армии в Мариуполе напоминают не войну, а террористическую операцию со стороны РФ по отношению к городу и его жителям Фото: president.gov.ua

"Делаем все, что можем. Относительно нашей армии, пройти эти оккупированные 120 км сегодня нам не дает техника РФ, чтобы дойти до военной разблокировки Мариуполя. Мы сегодня сделать этого не можем. Гуманитарные коридоры – мы договариваемся и открываем, и некоторые люди оттуда уезжают, но те тысячи, о которых я вам сказал, они пока заблокированы, и пока Россия не дает этим людям возможности выйти из этого плена", – отметил Зеленский.

Он добавил, что действия российской армии в Мариуполе напоминают не войну, а террористическую операцию со стороны РФ по отношению к городу и его жителям.

Зеленский подчеркнул, что на мариупольском заводе "Азовсталь" заблокированы не только военные, но и мирные местные жители, в частности дети и пожилые люди.

"Люди, которые сегодня находятся на заводе и не дают захватить эту маленькую часть разрушенного города, – это наши и пограничники, и нацгвардейцы, и полицейские, там около тысячи местных жителей, женщин, которые прячутся вместе с детьми, которые просто боятся выйти, потому что местных, которые выходили, убивало снарядами, мы не знаем, сколько часов или дней они могут там продержаться", – сказал президент.

Он также сообщил, что в Мариуполе разрушены 95–98% всех зданий.

Что касается эвакуированных жителей города, то часть из них, по словам Зеленского, находится на территории, подконтрольной Украине. А другая часть – на территории России. Судьба этих людей, в том числе нескольких тысяч детей, неизвестна, отметил президент.

"Все эти тысячи людей исчезли. Все – дети, взрослые. Они находятся в разных городах, в лагерях специальных на российской территории, а некоторые просто исчезли. От 3,5 до 5 тыс. детей, выехавших в ту сторону, исчезли. Без вести пропали дети. Это страшная трагедия", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)