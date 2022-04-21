Полк "Азов" в оккупированном Мариуполе продолжает уничтожать технику российской армии

"Несмотря на сверхсложную ситуацию, полк "Азов" за последние двое суток уничтожил три танка, два БМП и БТР", – говорится в сообщении.
Защитники Маруполя – бойцы полка "Азов" и морпехи – находятся на территории "Азовстали". Также там прячутся от бомбардировок российской армии мирные жители. Горсовет Мариуполя 18 апреля сообщал, что в подземных катакомбах "Азовстали" находятся около тысячи гражданских.
По данным вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, на комбинате сейчас находятся около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что завод "Азовсталь" в Мариуполе практически полностью уничтожен в результате бомбежек российских оккупантов. Он напомнил о призыве полка "Азов" к мировым политикам организовать эвакуацию мирного населения и раненых из Мариуполя, а также сообщил, что пока такого решения нет.
21 апреля президент России Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". "Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это", – сказал он.