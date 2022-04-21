Полк "Азов" в оккупированном Мариуполе продолжает уничтожать технику российской армии

"Несмотря на сверхсложную ситуацию, полк "Азов" за последние двое суток уничтожил три танка, два БМП и БТР", – говорится в сообщении.

Защитники Маруполя – бойцы полка "Азов" и морпехи – находятся на территории "Азовстали". Также там прячутся от бомбардировок российской армии мирные жители. Горсовет Мариуполя 18 апреля сообщал, что в подземных катакомбах "Азовстали" находятся около тысячи гражданских.

По данным вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, на комбинате сейчас находятся около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных.

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