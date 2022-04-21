Возле Мариуполя российские оккупанты выкопали 30-метровую братскую могилу – мэр

"Есть информация, что все эти преступления, которые произошли в городе Мариуполь и имеют признаки военных преступлений, геноцида, они сегодня скрывают – хоронят в братских могилах. Возле Мангуша они, как свидетельствуют наши жители, вырыли 30 метров братской могилы", – сказал Бойченко.

По данным советника мэра Петра Андрющенко, тела погибших свозят в могилу грузовиками и "сбрасывают их насыпью".

"Интересная деталь, все тела помещены в пластиковые пакеты, то есть это вновь подтверждает нашу предварительную информацию о накоплении тел погибших в другом месте в районе промзоны в Мариуполе. Это прямое доказательство военных преступлений и попытки их скрыть", – отметил Андрющенко.

Кроме того, Бойченко сообщил, что россияне разместили вокруг Мариуполя четыре лагеря, в которых уже больше недели проводят "достаточно жесткую фильтрацию".

"Очень придирчиво они относятся ко всем мужчинам Мариуполя – несколько раз их фильтруют: они уже все побывали за решеткой, на этих допросах. Кто-то – два часа, кто-то – неделю, а кто-то – и месяц", – сказал мэр.

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