Возле Мариуполя российские оккупанты выкопали 30-метровую братскую могилу – мэр

"Есть информация, что все эти преступления, которые произошли в городе Мариуполь и имеют признаки военных преступлений, геноцида, они сегодня скрывают – хоронят в братских могилах. Возле Мангуша они, как свидетельствуют наши жители, вырыли 30 метров братской могилы", – сказал Бойченко.
По данным советника мэра Петра Андрющенко, тела погибших свозят в могилу грузовиками и "сбрасывают их насыпью".
"Интересная деталь, все тела помещены в пластиковые пакеты, то есть это вновь подтверждает нашу предварительную информацию о накоплении тел погибших в другом месте в районе промзоны в Мариуполе. Это прямое доказательство военных преступлений и попытки их скрыть", – отметил Андрющенко.
Кроме того, Бойченко сообщил, что россияне разместили вокруг Мариуполя четыре лагеря, в которых уже больше недели проводят "достаточно жесткую фильтрацию".
"Очень придирчиво они относятся ко всем мужчинам Мариуполя – несколько раз их фильтруют: они уже все побывали за решеткой, на этих допросах. Кто-то – два часа, кто-то – неделю, а кто-то – и месяц", – сказал мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожать любые свидетельства преступлений своей армии".
19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что завод "Азовсталь" в Мариуполе практически полностью уничтожен в результате бомбежек российских оккупантов. Он напомнил о призыве полка "Азов" к мировым политикам организовать эвакуацию мирного населения и раненых из Мариуполя, а также сообщил, что пока такого решения нет.
21 апреля президент России Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". "Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это", – сказал он.