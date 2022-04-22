Бойченко о Мариуполе: Офицеры РФ на блокпостах говорили: "Не знаем, что тут делаем, чувствуем себя фашистами"

"Я признателен каждому герою и героине, которые защищают Мариуполь. Это и Вооруженные силы, и Нацгвардия, и полк "Азов", и 36-я бригада морской пехоты, и пограничники. Все они сейчас там, и все они защищают Родину. Они бьются и будут биться. Они на своей земле, защищают своих матерей, жен и детей. Они мотивированы этим", – сказал он.
По словам мэра, у оккупантов нет такой мотивации, как у украинцев.
"Когда наши люди общались с российскими офицерами на блокпостах, те сами говорили: "Мы не знаем, что тут делаем. Мы чувствуем себя фашистами". Это их цитата – не моя. Почувствуйте разницу в мотивации", – объяснил Бойченко.
Он подтвердил, что на еще не захваченной оккупантами территории завода "Азовсталь" есть не только украинские военные, но и мирные жители.
"Там сотрудники завода, жители близлежащих домов, которые пришли в укрытия "Азовстали", потому что там были запасы еды и воды. Более тысячи людей, которые ждут эвакуации. Вы, наверное, видели эти видео с детьми. Да, там есть и военнослужащие, но там нет никаких нацистов. "Азов" – это подразделение Нацгвардии. У каждого боевого подразделения есть название. Почему "Азов"? Потому что они базируются на берегу Азовского моря. Они с 2014 года находятся в Мариуполе, и от них в городе никогда никаких проблем не было – были только порядок и дисциплина", – отметил Бойченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.
21 апреля президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", где укрываются украинские военные и мирные жители. Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".
В тот же день после заявления Путина оккупанты продолжили штурм "Азовстали".
По данным украинской военной разведки, РФ планирует привлечь к штурму "Азовстали" Росгвардию и ФСБ.