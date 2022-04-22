ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бойченко о Мариуполе: Офицеры РФ на блокпостах говорили: "Не знаем, что тут делаем, чувствуем себя фашистами"

Российские оккупанты не смогли захватить весь Мариуполь
Российские оккупанты не смогли захватить весь Мариуполь
Фото: ЕРА

Украинские военные будут продолжать бороться с российскими оккупантами за Мариуполь. Об этом мэр города Вадим Бойченко сообщил "Медузе" в интервью, которое было опубликовано 22 апреля.

"Я признателен каждому герою и героине, которые защищают Мариуполь. Это и Вооруженные силы, и Нацгвардия, и полк "Азов", и 36-я бригада морской пехоты, и пограничники. Все они сейчас там, и все они защищают Родину. Они бьются и будут биться. Они на своей земле, защищают своих матерей, жен и детей. Они мотивированы этим", – сказал он.

По словам мэра, у оккупантов нет такой мотивации, как у украинцев.

"Когда наши люди общались с российскими офицерами на блокпостах, те сами говорили: "Мы не знаем, что тут делаем. Мы чувствуем себя фашистами". Это их цитата – не моя. Почувствуйте разницу в мотивации", – объяснил Бойченко.

Он подтвердил, что на еще не захваченной оккупантами территории завода "Азовсталь" есть не только украинские военные, но и мирные жители.

"Там сотрудники завода, жители близлежащих домов, которые пришли в укрытия "Азовстали", потому что там были запасы еды и воды. Более тысячи людей, которые ждут эвакуации. Вы, наверное, видели эти видео с детьми. Да, там есть и военнослужащие, но там нет никаких нацистов. "Азов" – это подразделение Нацгвардии. У каждого боевого подразделения есть название. Почему "Азов"? Потому что они базируются на берегу Азовского моря. Они с 2014 года находятся в Мариуполе, и от них в городе никогда никаких проблем не было – были только порядок и дисциплина", – отметил Бойченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.

21 апреля президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", где укрываются украинские военные и мирные жители. Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".

В тот же день после заявления Путина оккупанты продолжили штурм "Азовстали".

По данным украинской военной разведки, РФ планирует привлечь к штурму "Азовстали" Росгвардию и ФСБ.

Теги: Россия, война, военные, оккупация, Мариуполь, штурм, Азовсталь, вторжение, блокпост, российская агрессия, фашисты, война России против Украины, Вадим Бойченко, мэр, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину
  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину
"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам
"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам
"Похоронить по-человечески было невозможно". Могилевская сообщила, что российские оккупанты убили в Мариуполе ее дядю
"Похоронить по-человечески было невозможно". Могилевская сообщила, что российские оккупанты убили в Мариуполе ее дядю
  "Слава защитникам Мариуполя. Вся Украина с вами". Группа "Океан Ельзи" презентовала песню "Місто Марії". Аудио
  "Слава защитникам Мариуполя. Вся Украина с вами". Группа "Океан Ельзи" презентовала песню "Місто Марії". Аудио
  Melovin: Киркоров – человек преклонного возраста, он понимает, что строить карьеру в Европе ему уже нет смысла, поэтому и молчит
  Melovin: Киркоров – человек преклонного возраста, он понимает, что строить карьеру в Европе ему уже нет смысла, поэтому и молчит
  "Эта песня – о воспоминаниях и о семейном тепле". alyona alyona и Jerry Heil записали мощный трек "Рідні мої". Видео
  "Эта песня – о воспоминаниях и о семейном тепле". alyona alyona и Jerry Heil записали мощный трек "Рідні мої". Видео
  Организаторы отменили концерт группы ДДТ в РФ. Ранее музыканты отказались выступать в зале с "огромной буквой Z"
  Организаторы отменили концерт группы ДДТ в РФ. Ранее музыканты отказались выступать в зале с "огромной буквой Z"
  Астафьева: Русские, которые приходят в мою страну, рушат школы, убивают детей, бомбят онкоцентры – таких я готова сама убивать
  Астафьева: Русские, которые приходят в мою страну, рушат школы, убивают детей, бомбят онкоцентры – таких я готова сама убивать
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после
"Россия совершает геноцид против украинцев". Каменских отрыла церемонию Latin American Music Awards в США и выступила в поддержку Украины
"Россия совершает геноцид против украинцев". Каменских отрыла церемонию Latin American Music Awards в США и выступила в поддержку Украины
  UA So Beautiful. "Океан Ельзи" посвятил кавер-версию песни Джо Кокера Украине. Видео
  UA So Beautiful. "Океан Ельзи" посвятил кавер-версию песни Джо Кокера Украине. Видео
"Чем больше ты заплатил, тем тебе хуже". Макаревич пожаловался на платную медицину
"Чем больше ты заплатил, тем тебе хуже". Макаревич пожаловался на платную медицину
  "Она не захотела уезжать". Дорофеева рассказала, кто остался жить в ее доме после расставания с мужем и переезда за границу
  "Она не захотела уезжать". Дорофеева рассказала, кто остался жить в ее доме после расставания с мужем и переезда за границу
  "Очень скоро Путин пойдет туда, куда его послал народ Украины". Горбунов рассказал о съемках фильма "Похороны Путина, или Земля тебе стекловатой"
  "Очень скоро Путин пойдет туда, куда его послал народ Украины". Горбунов рассказал о съемках фильма "Похороны Путина, или Земля тебе стекловатой"
  "Прилипала, банный лист на жопе". Ефросинина рассказала, как Киркоров упрашивал Зеленского давать ему роли
  "Прилипала, банный лист на жопе". Ефросинина рассказала, как Киркоров упрашивал Зеленского давать ему роли
"Наша малышка наконец-то вместе с нами". Роналду опубликовал первое фото с новорожденной дочерью, брат которой умер во время родов
"Наша малышка наконец-то вместе с нами". Роналду опубликовал первое фото с новорожденной дочерью, брат которой умер во время родов
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (208125)
2
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (73768)
3
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей (46485)
4
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом (25086)
5
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности (20824)
6
"В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки (13280)
7
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после (12747)
8
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов (11072)
 
 
 
 