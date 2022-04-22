Бойченко о Мариуполе: Офицеры РФ на блокпостах говорили: "Не знаем, что тут делаем, чувствуем себя фашистами"

"Я признателен каждому герою и героине, которые защищают Мариуполь. Это и Вооруженные силы, и Нацгвардия, и полк "Азов", и 36-я бригада морской пехоты, и пограничники. Все они сейчас там, и все они защищают Родину. Они бьются и будут биться. Они на своей земле, защищают своих матерей, жен и детей. Они мотивированы этим", – сказал он.

По словам мэра, у оккупантов нет такой мотивации, как у украинцев.

"Когда наши люди общались с российскими офицерами на блокпостах, те сами говорили: "Мы не знаем, что тут делаем. Мы чувствуем себя фашистами". Это их цитата – не моя. Почувствуйте разницу в мотивации", – объяснил Бойченко.

Он подтвердил, что на еще не захваченной оккупантами территории завода "Азовсталь" есть не только украинские военные, но и мирные жители.

"Там сотрудники завода, жители близлежащих домов, которые пришли в укрытия "Азовстали", потому что там были запасы еды и воды. Более тысячи людей, которые ждут эвакуации. Вы, наверное, видели эти видео с детьми. Да, там есть и военнослужащие, но там нет никаких нацистов. "Азов" – это подразделение Нацгвардии. У каждого боевого подразделения есть название. Почему "Азов"? Потому что они базируются на берегу Азовского моря. Они с 2014 года находятся в Мариуполе, и от них в городе никогда никаких проблем не было – были только порядок и дисциплина", – отметил Бойченко.

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