Бульвар Шоубиз
 
22 апреля, 2022
 
Новости

"Похоронить по-человечески было невозможно". Могилевская сообщила, что российские оккупанты убили в Мариуполе ее дядю

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Могилевская: В Мариуполе погиб мой дядя
Могилевская: В Мариуполе погиб мой дядя
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская 22 апреля в Instagram сообщила, что российские оккупанты убили в Мариуполе Донецкой области ее дядю.

"В Мариуполе погиб мой дядя. Похоронить по-человечески было невозможно. В их дом прилетело два снаряда, не осталось ничего", – сказала певица. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожать любые свидетельства преступлений своей армии".

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре, он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Верещук заявила, что около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся в бомбоубежищах мариупольского завода "Азовсталь". Она потребовала открыть гуманитарный коридор для этих людей.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.

Теги: смерть, убийство, Мариуполь, война России против Украины, Наталья Могилевская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
Алеся БАЦМАН
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину
  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину
"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам
"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам
"Похоронить по-человечески было невозможно". Могилевская сообщила, что российские оккупанты убили в Мариуполе ее дядю
"Похоронить по-человечески было невозможно". Могилевская сообщила, что российские оккупанты убили в Мариуполе ее дядю
  "Слава защитникам Мариуполя. Вся Украина с вами". Группа "Океан Ельзи" презентовала песню "Місто Марії". Аудио
  "Слава защитникам Мариуполя. Вся Украина с вами". Группа "Океан Ельзи" презентовала песню "Місто Марії". Аудио
  Melovin: Киркоров – человек преклонного возраста, он понимает, что строить карьеру в Европе ему уже нет смысла, поэтому и молчит
  Melovin: Киркоров – человек преклонного возраста, он понимает, что строить карьеру в Европе ему уже нет смысла, поэтому и молчит
  "Эта песня – о воспоминаниях и о семейном тепле". alyona alyona и Jerry Heil записали мощный трек "Рідні мої". Видео
  "Эта песня – о воспоминаниях и о семейном тепле". alyona alyona и Jerry Heil записали мощный трек "Рідні мої". Видео
  Организаторы отменили концерт группы ДДТ в РФ. Ранее музыканты отказались выступать в зале с "огромной буквой Z"
  Организаторы отменили концерт группы ДДТ в РФ. Ранее музыканты отказались выступать в зале с "огромной буквой Z"
  Астафьева: Русские, которые приходят в мою страну, рушат школы, убивают детей, бомбят онкоцентры – таких я готова сама убивать
  Астафьева: Русские, которые приходят в мою страну, рушат школы, убивают детей, бомбят онкоцентры – таких я готова сама убивать
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после
"Россия совершает геноцид против украинцев". Каменских отрыла церемонию Latin American Music Awards в США и выступила в поддержку Украины
"Россия совершает геноцид против украинцев". Каменских отрыла церемонию Latin American Music Awards в США и выступила в поддержку Украины
  UA So Beautiful. "Океан Ельзи" посвятил кавер-версию песни Джо Кокера Украине. Видео
  UA So Beautiful. "Океан Ельзи" посвятил кавер-версию песни Джо Кокера Украине. Видео
"Чем больше ты заплатил, тем тебе хуже". Макаревич пожаловался на платную медицину
"Чем больше ты заплатил, тем тебе хуже". Макаревич пожаловался на платную медицину
  "Она не захотела уезжать". Дорофеева рассказала, кто остался жить в ее доме после расставания с мужем и переезда за границу
  "Она не захотела уезжать". Дорофеева рассказала, кто остался жить в ее доме после расставания с мужем и переезда за границу
  "Очень скоро Путин пойдет туда, куда его послал народ Украины". Горбунов рассказал о съемках фильма "Похороны Путина, или Земля тебе стекловатой"
  "Очень скоро Путин пойдет туда, куда его послал народ Украины". Горбунов рассказал о съемках фильма "Похороны Путина, или Земля тебе стекловатой"
  "Прилипала, банный лист на жопе". Ефросинина рассказала, как Киркоров упрашивал Зеленского давать ему роли
  "Прилипала, банный лист на жопе". Ефросинина рассказала, как Киркоров упрашивал Зеленского давать ему роли
"Наша малышка наконец-то вместе с нами". Роналду опубликовал первое фото с новорожденной дочерью, брат которой умер во время родов
"Наша малышка наконец-то вместе с нами". Роналду опубликовал первое фото с новорожденной дочерью, брат которой умер во время родов
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 