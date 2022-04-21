"Пожалуйста, помогите!" Могилевская обратилась к лидерам европейских стран от имени полка "Азов", защищающего Мариуполь

"Я хочу обратиться к лидерам всех стран Европы от имени полка "Азов" в Мариуполе. Я знаю ребят и держу с ними связь. Они просят вас: пожалуйста, помогите! 56-й день тяжелых боев, 51-й день в оккупации, "Азов" взял на себя наибольший удар и дал Украине возможность устоять, укрепить свои силы, – заявила певица. – Но у них больше негде укрыться, им нужна помощь, мирные жители, дети не верят россиянам. На них бросали бомбы, тысячи из них ранены, умирают без всякой медицинской помощи, погибших невозможно похоронить. Мы остро нуждаемся в помощи, гарантиях безопасности и эвакуации. Пожалуйста, помогите нам, это очень важно сегодня! У нас остался всего один день! Сейчас".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожать любые свидетельства преступлений своей армии".

19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что завод "Азовсталь" в Мариуполе практически полностью уничтожен в результате бомбежек российских оккупантов. Он напомнил о призыве полка "Азов" к мировым политикам с просьбой организовать эвакуацию мирного населения и раненых из Мариуполя, а также сообщил, что пока такого решения нет.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля приказал министру обороны России Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь" 21 апреля. На постановочном видео глава Кремля сказал, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".