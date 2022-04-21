20 апреля из Мариуполя смогли выехать четыре эвакуационных автобуса, сегодня эвакуация продолжится – Верещук

"По вчерашнему гуманитарному коридору из города удалось уехать четырем эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем его в Запорожье", – написала она.
Верещук сообщила, что сегодня продолжится эвакуация женщин, детей и людей преклонного возраста.
"Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра "Порт-Сити" в 14.00. Ситуация с безопасностью сложная. Возможны изменения. Прошу следить за официальными сообщениями", – заявила вице-премьер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вечером 20 апреля Верещук заявляла, что Россия не смогла обеспечить прекращение огня для организации гуманитарного коридора из Мариуполя.
Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) заявил, что мирные жители города, которые остаются в бомбоубежищах на заводе "Азовсталь", не имеют возможности эвакуироваться.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
20 апреля должен был открыться гуманитарный коридор для эвакуации населения города, но он "не сработал так, как планировалось", сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она сказала, что работа в этом направлении продолжится 21 апреля.
Часть Мариуполя контролируют оккупанты, часть – украинские военные, "Азов" – одно из подразделений, которые защищают город.
Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) говорил, что защитники Мариуполя готовы эвакуироваться из города "при поддержке третьей стороны" и со стрелковым оружием.
Председатель парламентской фракции "Слуга народа", глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк вечером 20 апреля подтвердили, что готовы ехать в осажденный российскими оккупационными войсками Мариуполь Донецкой области на переговоры с представителями РФ.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявляла 20 апреля, что союзники по НАТО могут быть задействованы к операции по безопасному выходу из Мариуполя Донецкой области мирных жителей и раненых военных