20 апреля из Мариуполя смогли выехать четыре эвакуационных автобуса, сегодня эвакуация продолжится – Верещук

Верещук сообщила, что эвакуированных из Мариуполя людей скоро ожидают в Запорожье Фото: Ірина Верещук / Facebook

"По вчерашнему гуманитарному коридору из города удалось уехать четырем эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем его в Запорожье", – написала она.

Верещук сообщила, что сегодня продолжится эвакуация женщин, детей и людей преклонного возраста.

"Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра "Порт-Сити" в 14.00. Ситуация с безопасностью сложная. Возможны изменения. Прошу следить за официальными сообщениями", – заявила вице-премьер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Вечером 20 апреля Верещук заявляла, что Россия не смогла обеспечить прекращение огня для организации гуманитарного коридора из Мариуполя.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) заявил, что мирные жители города, которые остаются в бомбоубежищах на заводе "Азовсталь", не имеют возможности эвакуироваться.