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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Владимир Кличко обратился к миру, чтобы спасти заблокированных в Мариуполе мирных жителей и защитников

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Владимир Кличко: Сегодня мир должен понимать, что Мариуполь это преступление России еще более масштабное, чем Буча, Ирпень, Гостомель и Бородянка
Владимир Кличко: Сегодня мир должен понимать, что Мариуполь – это преступление России еще более масштабное, чем Буча, Ирпень, Гостомель и Бородянка
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Чтобы спасти заблокированных в Мариуполе мирных жителей и украинских защитников, нужно усилить давление на президента России Владимира Путина, заявил бывший чемпион мира по боксу, брат мэра Киева Владимир Кличко в обращении к мировому сообществу, опубликованном в Facebook городского головы столицы Виталия Кличко.

"Все трагичнее и болезненнее ситуация в Мариуполе. Орки всеми средствами штурмуют и уничтожают "Азовсталь", где уже почти два месяца мужественно держат оборону наши воины. Но там сегодня много и гражданских мариупольцев – детей, женщин, которые из-за постоянных обстрелов не могут выйти, чтобы покинуть территорию уничтоженного города. Наши герои-бойцы в очередной раз обращаются к цивилизованному миру приложить все усилия, чтобы были соблюдены гарантии безопасного выхода граждан с территории "Азовстали" и военного гарнизона, чтобы эвакуировать раненых и тела погибших украинских защитников. Сдаваться в плен украинские воины не собираются!" – подчеркнул Владимир Кличко.

Он отметил, что Мариуполь – это символ самоотверженной борьбы и несокрушимости украинского народа.

"Мариуполь – это рана в сердце Украины и всего цивилизованного мира. Когда люди, которых буквально держат в заложниках, умирают от голода в подвалах, погибают под обстрелами. Когда жителей вывозят в фильтрационные лагеря на территорию агрессора. И это происходит в ХХІ веке в центре Европы! Украинские воины ценой неимоверных усилий, раненые и измученные, теряя своих собратьев, держат оборону. Не давая врагу полностью захватить город. Сегодня мир должен понимать, что Мариуполь – это преступление России еще более масштабное, чем Буча, Ирпень, Гостомель и Бородянка. И сейчас орки пытаются скрыть в Мариуполе всю дикость и зверства, которые они там натворили. Немедленно на Путина и его режим должно быть оказано особое жесткое давление со стороны Запада. Реальную ситуацию в Мариуполе должны увидеть международные организации и иностранные СМИ! Срочно необходим гуманитарный коридор для спасения людей и жизнеобеспечения мариупольцев. А украинская армия нуждается в массовой помощи вооружением! Мариуполь нужно спасти! Он должен выстоять! Ибо он – символ нашей силы духа и несокрушимости! Слава Украине! Слава ее героям!" – заявил брат мэра Киева.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/528872282098629/


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Верещук заявила, что около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся в бомбоубежищах мариупольского завода "Азовсталь". Она потребовала открыть гуманитарный коридор для этих людей. 

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.

Теги: Владимир Кличко, Виталий Кличко, Мариуполь, эвакуация, раненые, гуманитарный коридор, война России против Украины, погибшие
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