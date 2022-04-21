Жители Мариуполя, которые выбрались из города по гуманитарному коридору 20 апреля, приехали в Запорожье

Этим коридором эвакуировались 79 мариупольцев. В Запорожье их встретили, людям оказывают поддержку и помощь, сообщили в горсовете.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге в "Украинском медиа центре" сегодня днем заявил, что оккупанты издеваются над жителями города: объявляют эвакуацию и постоянно срывают ее. По его словам, на точки сбора в Мариуполе оккупанты отправили только семь автобусов, хотя ожидалось, что их будет больше.

"Вчера было объявлено, что будет очень много автобусов, не хочу даже озвучивать цифры того, что не состоялось. Потому что приехало семь только автобусов, а мы ожидали, конечно, что приедет больше. К этому добавилось то, что они должны были четко сказать нам, каким будет маршрут, чтобы мы могли по этому маршруту дозаполнять эти автобусы, количество которых должно было быть гораздо больше. Но у них не было таких намерений", – рассказал Бойченко.

Он сообщил, что россияне нарушили режим прекращения огня, который объявляется на период действия гуманитарных коридоров.

"Люди пришли на это точечку, которая была обозначена как место сбора для эвакуации. И в этот момент начался бой. Гремели залпы орудий, танки врывались к защитникам нашего города. И поэтому напуганные люди решение для себя – ехать или нет. И к сожалению, многие решили оставаться в городе, потому что они считали, что будет угроза их жизни. Но четыре автобуса выехали и сегодня доехали", – объяснил мэр.

С 13 марта из Мариуполя на подконтрольную Киеву территорию смогли эвакуироваться более 100 тыс. человек, уточнил он.

"Эти четыре автобуса – это немного. Но это жизнь" – подчеркнул Бойченко.

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