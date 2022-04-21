Жители Мариуполя, которые выбрались из города по гуманитарному коридору 20 апреля, приехали в Запорожье

Этим коридором эвакуировались 79 мариупольцев. В Запорожье их встретили, людям оказывают поддержку и помощь, сообщили в горсовете.
Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге в "Украинском медиа центре" сегодня днем заявил, что оккупанты издеваются над жителями города: объявляют эвакуацию и постоянно срывают ее. По его словам, на точки сбора в Мариуполе оккупанты отправили только семь автобусов, хотя ожидалось, что их будет больше.
"Вчера было объявлено, что будет очень много автобусов, не хочу даже озвучивать цифры того, что не состоялось. Потому что приехало семь только автобусов, а мы ожидали, конечно, что приедет больше. К этому добавилось то, что они должны были четко сказать нам, каким будет маршрут, чтобы мы могли по этому маршруту дозаполнять эти автобусы, количество которых должно было быть гораздо больше. Но у них не было таких намерений", – рассказал Бойченко.
Он сообщил, что россияне нарушили режим прекращения огня, который объявляется на период действия гуманитарных коридоров.
"Люди пришли на это точечку, которая была обозначена как место сбора для эвакуации. И в этот момент начался бой. Гремели залпы орудий, танки врывались к защитникам нашего города. И поэтому напуганные люди решение для себя – ехать или нет. И к сожалению, многие решили оставаться в городе, потому что они считали, что будет угроза их жизни. Но четыре автобуса выехали и сегодня доехали", – объяснил мэр.
С 13 марта из Мариуполя на подконтрольную Киеву территорию смогли эвакуироваться более 100 тыс. человек, уточнил он.
"Эти четыре автобуса – это немного. Но это жизнь" – подчеркнул Бойченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Сегодня эвакуация должна продолжиться.
Верещук сообщала, что около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся в бомбоубежищах "Азовстали". Она потребовала открыть гуманитарный коридор для этих людей.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.