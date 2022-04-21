Байден усомнился в том, что РФ захватила Мариуполь, и призвал Путина открыть гуманитарные коридоры

Байден призвал РФ обеспечить гуманитарные коридоры для людей, чтобы они смогли покинуть Мариуполь Фото: EPA

"Это еще под вопросом, контролирует ли он Мариуполь... Пока нет доказательств того, что Мариуполь полностью пал", – ответил Байден на вопрос журналиста, насколько плохо то, что российские власти, по их заявлениям, захватили город.

В то же время, по его словам, "одно совершенно ясно": россиянам следует разрешить открыть гуманитарные коридоры, чтобы люди смогли эвакуироваться из Мариуполя.