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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден усомнился в том, что РФ захватила Мариуполь, и призвал Путина открыть гуманитарные коридоры

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Байден призвал РФ обеспечить гуманитарные коридоры для людей, чтобы они смогли покинуть Мариуполь
Байден призвал РФ обеспечить гуманитарные коридоры для людей, чтобы они смогли покинуть Мариуполь
Фото: EPA

Президент США Джо Байден заявил 21 апреля, что вопрос о том, контролирует ли российский президент Владимир Путин украинский Мариуполь, вызывает сомнения. Его выступление транслировал Белый дом.

"Это еще под вопросом, контролирует ли он Мариуполь... Пока нет доказательств того, что Мариуполь полностью пал", – ответил Байден на вопрос журналиста, насколько плохо то, что российские власти, по их заявлениям, захватили город. 

В то же время, по его словам, "одно совершенно ясно": россиянам следует разрешить открыть гуманитарные коридоры, чтобы люди смогли эвакуироваться из Мариуполя. 

"Это то, что сделал бы любой глава государства при таких обстоятельствах", – добавил президент США. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожать любые свидетельства преступлений своей армии".

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Сегодня эвакуация должна продолжиться. 

Верещук сообщала, что около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся в бомбоубежищах "Азовстали". Она потребовала открыть гуманитарный коридор для этих людей. 

21 апреля президент Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.

Теги: Владимир Путин, Джо Байден, Мариуполь, эвакуация, гуманитарный коридор, война России против Украины
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