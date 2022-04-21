ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден о помощи Украине: Иногда надо говорить мягко и нести большое копье
Байден о помощи Украине: Иногда надо говорить мягко и нести большое копье
Фото: EPA

Президент США Джо Байден объявил о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на сумму $800 млн. Его выступление транслирует в Twitter Белый дом.

"Сегодня я объявляю о выделении $800 млн на дальнейшее усиление способности Украины вести боевые действия на востоке, в регионе Донбасс", – сказал Байден.

Он сообщил, что новый пакет будет включать в себя тяжелую артиллерию, гаубицы и тактические беспилотники, а также боеприпасы. 

"Огромные свидетельства военных преступлений и зверств против украинского народа очевидны всему миру. Сейчас они [россиянепереориентировали кампанию на захват новых территорий на востоке Украины. Мы находимся сейчас в критическом промежутке времени, когда они собираются подготовить почву для следующей стадии этой войны. США, наши союзники и партнеры максимально оперативно действуют, чтобы оказать поддержку Украине в виде военной помощи", – сказал президент Соединенных Штатов.

Он добавил, что США также делятся и будут продолжать делиться с Украиной важными оперативными разведданными, помогающими ей противостоять российской агрессии.

Байден обратил внимание, что предыдущий пакет военной помощи в $800 млн США выделили Украине только на прошлой неделе. В него входили артиллерийские системы, БТР и другое оборудование. Он подчеркнул, что США уже поставили Украине беспилотники, радарные системы и "10 противотанковых систем на каждый российский танк". 

По информации CNN, объявленный сегодня пакет военной помощи – последний, который может выделить президент США в рамках своих полномочий из запасов Пентагона. Выделение дополнительных средств на вооружение для Украины должен одобрить Конгресс. 

В ходе выступления Байден пообещал, что обратится к Конгрессу с официальным запросом об утверждении дополнительного финансирования. 

"Чтобы поддержать Украину во время этой борьбы, на следующей неделе мне придется направить в Конгресс дополнительный бюджетный запрос, чтобы обеспечить бесперебойную поставку оружия и боеприпасов храбрым украинским воинам и продолжить оказание экономической помощи украинскому народу", – сказал Байден.

Он поблагодарил американских налогоплательщиков и военных за их вклад в помощь Украине. А также отметил, что США действуют как посредники в предоставлении помощи Украине от других стран, и привел в пример С-300 от Словакии, которые Украина получила с помощью США

Говоря о важности оказания помощи Украине, Байден перефразировал высказывание бывшего президента США Теодора Рузвельта о "политике большой дубинки", сказав: "Иногда надо говорить мягко и нести большое копье (javelin)".

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

Теги: США, оружие, Джо Байден, вооружение, военная помощь, Белый дом, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, финансирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
  "В России считают раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
  "В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
"Никто не ожидал, что она станет королевой". В сети показали фото 96-летней Елизаветы II, на котором она запечатлена в двухлетнем возрасте
"Никто не ожидал, что она станет королевой". В сети показали фото 96-летней Елизаветы II, на котором она запечатлена в двухлетнем возрасте
"И поэтому мы победим". Коля Серга в стихотворении рассказал, почему Украина одержит победу в войне
"И поэтому мы победим". Коля Серга в стихотворении рассказал, почему Украина одержит победу в войне
  "Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео
  "Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео
"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России
"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России
Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром
Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром
"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"
"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"
  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео
  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео
Огневич отреагировала на лишение ее звания заслуженной артистки Крыма
Огневич отреагировала на лишение ее звания заслуженной артистки Крыма
  Кикабидзе: Могу на 100% сказать Путин свою страну погубил. Он свою Родину не любит
  Кикабидзе: Могу на 100% сказать – Путин свою страну погубил. Он свою Родину не любит
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов
Санина спела в Румынии украинский гимн перед футбольным матчем в поддержку Украины. Видео
Санина спела в Румынии украинский гимн перед футбольным матчем в поддержку Украины. Видео
  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное на похоронах Путина не смогу быть
  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное – на похоронах Путина не смогу быть
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (157075)
2
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (77994)
3
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (50377)
4
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (38165)
5
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей (35752)
6
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (26526)
7
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности (23196)
8
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности (18318)
 
 
 
 