Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн

"Сегодня я объявляю о выделении $800 млн на дальнейшее усиление способности Украины вести боевые действия на востоке, в регионе Донбасс", – сказал Байден.
Он сообщил, что новый пакет будет включать в себя тяжелую артиллерию, гаубицы и тактические беспилотники, а также боеприпасы.
"Огромные свидетельства военных преступлений и зверств против украинского народа очевидны всему миру. Сейчас они [россияне] переориентировали кампанию на захват новых территорий на востоке Украины. Мы находимся сейчас в критическом промежутке времени, когда они собираются подготовить почву для следующей стадии этой войны. США, наши союзники и партнеры максимально оперативно действуют, чтобы оказать поддержку Украине в виде военной помощи", – сказал президент Соединенных Штатов.
Он добавил, что США также делятся и будут продолжать делиться с Украиной важными оперативными разведданными, помогающими ей противостоять российской агрессии.
Байден обратил внимание, что предыдущий пакет военной помощи в $800 млн США выделили Украине только на прошлой неделе. В него входили артиллерийские системы, БТР и другое оборудование. Он подчеркнул, что США уже поставили Украине беспилотники, радарные системы и "10 противотанковых систем на каждый российский танк".
По информации CNN, объявленный сегодня пакет военной помощи – последний, который может выделить президент США в рамках своих полномочий из запасов Пентагона. Выделение дополнительных средств на вооружение для Украины должен одобрить Конгресс.
В ходе выступления Байден пообещал, что обратится к Конгрессу с официальным запросом об утверждении дополнительного финансирования.
"Чтобы поддержать Украину во время этой борьбы, на следующей неделе мне придется направить в Конгресс дополнительный бюджетный запрос, чтобы обеспечить бесперебойную поставку оружия и боеприпасов храбрым украинским воинам и продолжить оказание экономической помощи украинскому народу", – сказал Байден.
Он поблагодарил американских налогоплательщиков и военных за их вклад в помощь Украине. А также отметил, что США действуют как посредники в предоставлении помощи Украине от других стран, и привел в пример С-300 от Словакии, которые Украина получила с помощью США.
Говоря о важности оказания помощи Украине, Байден перефразировал высказывание бывшего президента США Теодора Рузвельта о "политике большой дубинки", сказав: "Иногда надо говорить мягко и нести большое копье (javelin)".
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.