Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн

Байден о помощи Украине: Иногда надо говорить мягко и нести большое копье Фото: EPA

"Сегодня я объявляю о выделении $800 млн на дальнейшее усиление способности Украины вести боевые действия на востоке, в регионе Донбасс", – сказал Байден.

Он сообщил, что новый пакет будет включать в себя тяжелую артиллерию, гаубицы и тактические беспилотники, а также боеприпасы.

"Огромные свидетельства военных преступлений и зверств против украинского народа очевидны всему миру. Сейчас они [россияне] переориентировали кампанию на захват новых территорий на востоке Украины. Мы находимся сейчас в критическом промежутке времени, когда они собираются подготовить почву для следующей стадии этой войны. США, наши союзники и партнеры максимально оперативно действуют, чтобы оказать поддержку Украине в виде военной помощи", – сказал президент Соединенных Штатов.

Он добавил, что США также делятся и будут продолжать делиться с Украиной важными оперативными разведданными, помогающими ей противостоять российской агрессии.

Байден обратил внимание, что предыдущий пакет военной помощи в $800 млн США выделили Украине только на прошлой неделе. В него входили артиллерийские системы, БТР и другое оборудование. Он подчеркнул, что США уже поставили Украине беспилотники, радарные системы и "10 противотанковых систем на каждый российский танк".

По информации CNN, объявленный сегодня пакет военной помощи – последний, который может выделить президент США в рамках своих полномочий из запасов Пентагона. Выделение дополнительных средств на вооружение для Украины должен одобрить Конгресс.

В ходе выступления Байден пообещал, что обратится к Конгрессу с официальным запросом об утверждении дополнительного финансирования.

"Чтобы поддержать Украину во время этой борьбы, на следующей неделе мне придется направить в Конгресс дополнительный бюджетный запрос, чтобы обеспечить бесперебойную поставку оружия и боеприпасов храбрым украинским воинам и продолжить оказание экономической помощи украинскому народу", – сказал Байден.

Он поблагодарил американских налогоплательщиков и военных за их вклад в помощь Украине. А также отметил, что США действуют как посредники в предоставлении помощи Украине от других стран, и привел в пример С-300 от Словакии, которые Украина получила с помощью США.

Говоря о важности оказания помощи Украине, Байден перефразировал высказывание бывшего президента США Теодора Рузвельта о "политике большой дубинки", сказав: "Иногда надо говорить мягко и нести большое копье (javelin)".