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США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали несколько банков и структуры бизнесмена Малофеева

Санкции минфина США затронули несколько банков РФ и структуры российских бизнесменов
Санкции минфина США затронули несколько банков РФ и структуры российских бизнесменов
Фото: depositphotos.com

США 20 апреля ввели новый пакет антироссийских санкций. В список вошли 29 физических лиц и 40 юридических. Об этом сообщил минфин США.

Под новые ограничения попали заместитель председателя российского Центробанка Ксения Юдаева, учредитель IBS Анатолий Карачинский, бизнесмен Кирилл Малофеев, гражданин Новой Зеландии, бывший финансовый директор Sberbank CIB Пол Голдфинч, а также около 30 физических лиц, относящихся к банку "Открытие".

Среди подсанкционных юридических лиц – коммерческий банк "Транскапиталбанк" и его дочерняя организация "Инвестторгбанк". Их представители, по мнению минфина США, "обслуживая в том числе банки Китая и стран Ближнего Востока, пытались предложить им пути обхода американских санкций".

Значительную часть санкций ввели против структур российского бизнесмена Константина Малофеева и его сына Кирилла, которые, как считает минфин США, помогают России избегать санкций и распространяют пропаганду. Среди них:

  • "Международное агентство суверенного развития" – структура, которая заключает сделки по всему миру, чтобы облегчить санкционное давление на российские компании;
  • финансовая компания MarGlo, предоставляющая финансовые услуги для или от имени российских компаний, находящихся под санкциями, что позволяет этим фирмам избежать ограничений;
  • телекомпания "Царьград", поддерживающая прокремлевскую политику;
  • "Аналитический центр Катехо", который распространяет пропаганду на страны Запада;
  • компании "Владекс холдинг", "Владекс" и "Рус диджитал", занимающиеся обменом криптовалюты, и другие.

Также под ограничения попала компания Bettriver AG и 10 ее дочерних организаций. Все они специализируются на криптовалюте.

Кроме того, Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 635 граждан России, которые причастны к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины, а также к нарушениям прав человека в местах лишения свободы в ОРДЛО.

Также Госдеп ввел визовые ограничения в отношении трех должностных лиц Российской Федерации (Хусейн Хутаев, Нурид Саламов и Джабраил Ахматов) за их причастность к грубым нарушениям прав человека и 17 лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения РФ в Украину Запад ввел против России несколько пакетов санкций. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Европейский союз 8 апреля ввел пятый пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены.

10 апреля в Офисе президента сообщили, что власти Украины наработали предложения для шестого пакета санкций Евросоюза против России.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель анонсировал санкции Евросоюза против энергоресурсов из РФ. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, шестой пакет санкций ЕС против России включает "пункт о нефти".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Беларусь, санкции, банки, Константин Малофеев, война России против Украины
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