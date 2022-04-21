США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали несколько банков и структуры бизнесмена Малофеева

Под новые ограничения попали заместитель председателя российского Центробанка Ксения Юдаева, учредитель IBS Анатолий Карачинский, бизнесмен Кирилл Малофеев, гражданин Новой Зеландии, бывший финансовый директор Sberbank CIB Пол Голдфинч, а также около 30 физических лиц, относящихся к банку "Открытие".
Среди подсанкционных юридических лиц – коммерческий банк "Транскапиталбанк" и его дочерняя организация "Инвестторгбанк". Их представители, по мнению минфина США, "обслуживая в том числе банки Китая и стран Ближнего Востока, пытались предложить им пути обхода американских санкций".
Значительную часть санкций ввели против структур российского бизнесмена Константина Малофеева и его сына Кирилла, которые, как считает минфин США, помогают России избегать санкций и распространяют пропаганду. Среди них:
Также под ограничения попала компания Bettriver AG и 10 ее дочерних организаций. Все они специализируются на криптовалюте.
Кроме того, Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 635 граждан России, которые причастны к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины, а также к нарушениям прав человека в местах лишения свободы в ОРДЛО.
Также Госдеп ввел визовые ограничения в отношении трех должностных лиц Российской Федерации (Хусейн Хутаев, Нурид Саламов и Джабраил Ахматов) за их причастность к грубым нарушениям прав человека и 17 лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения РФ в Украину Запад ввел против России несколько пакетов санкций. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Европейский союз 8 апреля ввел пятый пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены.
10 апреля в Офисе президента сообщили, что власти Украины наработали предложения для шестого пакета санкций Евросоюза против России.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель анонсировал санкции Евросоюза против энергоресурсов из РФ. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, шестой пакет санкций ЕС против России включает "пункт о нефти".