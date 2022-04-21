США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали несколько банков и структуры бизнесмена Малофеева

Под новые ограничения попали заместитель председателя российского Центробанка Ксения Юдаева, учредитель IBS Анатолий Карачинский, бизнесмен Кирилл Малофеев, гражданин Новой Зеландии, бывший финансовый директор Sberbank CIB Пол Голдфинч, а также около 30 физических лиц, относящихся к банку "Открытие".

Среди подсанкционных юридических лиц – коммерческий банк "Транскапиталбанк" и его дочерняя организация "Инвестторгбанк". Их представители, по мнению минфина США, "обслуживая в том числе банки Китая и стран Ближнего Востока, пытались предложить им пути обхода американских санкций".

Значительную часть санкций ввели против структур российского бизнесмена Константина Малофеева и его сына Кирилла, которые, как считает минфин США, помогают России избегать санкций и распространяют пропаганду. Среди них:

" Международное агентство суверенного развития" – структура, которая заключает сделки по всему миру, чтобы облегчить санкционное давление на российские компании ;

финансовая компания MarGlo, предоставляющая финансовые услуги для или от имени российских компаний, находящихся под санкциями, что позволяет этим фирмам избежать ограничений;

телекомпания "Царьград", поддерживающая прокремлевскую политику;

" Аналитический центр Катехо", который распространяет пропаганду на страны Запада;

компании "Владекс холдинг", "Владекс" и "Рус диджитал", занимающиеся обменом криптовалюты, и другие.

Также под ограничения попала компания Bettriver AG и 10 ее дочерних организаций. Все они специализируются на криптовалюте.

Кроме того, Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 635 граждан России, которые причастны к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины, а также к нарушениям прав человека в местах лишения свободы в ОРДЛО.

Также Госдеп ввел визовые ограничения в отношении трех должностных лиц Российской Федерации (Хусейн Хутаев, Нурид Саламов и Джабраил Ахматов) за их причастность к грубым нарушениям прав человека и 17 лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси.

Война России против Украины. Главное (обновляется)