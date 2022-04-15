Беларусь в ответ на санкции запретила въезд автомобилей ЕС

"С 00.00 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе", – говорится в сообщении.

Исключение составляет их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для грузовых операций и перецепки.

До 23 апреля ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля 2022 года.

"Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений", – добавили в ведомстве.