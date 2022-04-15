Беларусь в ответ на санкции запретила въезд автомобилей ЕС

"С 00.00 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе", – говорится в сообщении.
Исключение составляет их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для грузовых операций и перецепки.
До 23 апреля ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля 2022 года.
"Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений", – добавили в ведомстве.
8 апреля Европейский союз ввел новые санкции против России в связи с нападением на Украину и Беларуси в связи с ее причастностью к российской агрессии против Украины.
В рамках этих санкций Совет ЕС обязал грузоперевозчиков России и Беларуси вывести с территории Евросоюза весь транспорт до 16 апреля. С 8 апреля вступил в силу запрет любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в РФ и Беларуси, на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом.
Ограничения не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений и автодорожное сообщение для гуманитарных целей. Также сохраняется транзит в Калининградскую область для автотранспорта, зарегистрированного в РФ.