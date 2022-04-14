Рада попросила МОК запретить участие спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях

Постановление об обращении в МОК принято "в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины", отмечается в пояснительной записке к документу Фото: olympics.com

Соответствующее решение поддержали 354 народных депутата, сообщил в Facebook нардеп от "Слуги народа", олимпийский чемпион Игр в Токио 2020 года Жан Беленюк.

"Верим, что мировое спортивное сообщество продемонстрирует солидарность с украинским народом и поддержит Украину в защите своего государственного суверенитета и территориальной целостности", – написал парламентарий.

Постановление принято "в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины, которая осуществляется в том числе с территории и при содействии Республики Беларусь, совершением многочисленных военных преступлений и геноцида украинского народа", говорится в пояснительной записке к документу.

Исполнительный совет МОК 28 февраля рекомендовал исключить спортсменов из РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

Если это невозможно по организационным или юридическим причинам, граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, могут участвовать только как нейтральные спортсмены – без национальных символов, цветов, флагов или гимнов.

МОК также сохранил свою рекомендацию от 25 февраля – не проводить никаких спортивных мероприятий в России или Беларуси.