Россия лишилась права проведения ЧМ-2022 по волейболу

Чемпионат мира по волейболу в России не состоится Фото: EPA

"Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2022 года будет перенесен из России. Новые принимающие страны будут объявлены позднее", – заявили в организации.

Волейбольная федерация "пришла к выводу, что подготовка и проведение чемпионата мира в России будут невозможны из-за войны в Украине".

В течение последних дней Россию, Беларусь, а также национальные сборные и клубы из этих стран отстранили от всех футбольных и хоккейных соревнований.