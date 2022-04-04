РФ и Беларусь отстранили от 90–95% спортивных соревнований в мире – министр спорта Украины

Если российские спортсмены поддерживают войну против Украины, то не может быть речи, чтобы они принимали участие в соревнованиях, отметил Гутцайт Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

Об этом в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Факти ICTV" 3 апреля, рассказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

"Если брать… за 100% весь мировой спорт, то где-то 90–95% полностью отстранили Российскую Федерацию и Беларусь от участия в соревнованиях, – сказал он. – Это реальный удар по спорту этих стран… Чтобы все понимали, что, если убивают наших граждан, наших женщин, детей, воинов, то спорт уже не вне политики… Если они [российские спортсмены] поддерживают [войну], то не может быть речи, чтобы они принимали участие в соревнованиях".

Гутцайт отметил, что все соревнования, которые должны были проходить в РФ с 2022-го по 2024 год, были перенесены в другие страны.

"То есть полностью идет спортивный бойкот, они нигде не участвуют", – подчеркнул глава Минмолодьспорта.

По его словам, спортивные ограничения против РФ и Беларуси будут точно действовать до конца войны, а потом, возможно, что-то пересмотрят.

Война России против Украины. Главное (обновляется)