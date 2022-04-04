РФ и Беларусь отстранили от 90–95% спортивных соревнований в мире – министр спорта Украины

Об этом в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Факти ICTV" 3 апреля, рассказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
"Если брать… за 100% весь мировой спорт, то где-то 90–95% полностью отстранили Российскую Федерацию и Беларусь от участия в соревнованиях, – сказал он. – Это реальный удар по спорту этих стран… Чтобы все понимали, что, если убивают наших граждан, наших женщин, детей, воинов, то спорт уже не вне политики… Если они [российские спортсмены] поддерживают [войну], то не может быть речи, чтобы они принимали участие в соревнованиях".
Гутцайт отметил, что все соревнования, которые должны были проходить в РФ с 2022-го по 2024 год, были перенесены в другие страны.
"То есть полностью идет спортивный бойкот, они нигде не участвуют", – подчеркнул глава Минмолодьспорта.
По его словам, спортивные ограничения против РФ и Беларуси будут точно действовать до конца войны, а потом, возможно, что-то пересмотрят.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Из-за массированного военного вторжения РФ в Украину, Россию, Беларусь, а также национальные сборные и клубы из этих стран отстранили от всех футбольных и хоккейных соревнований.
РФ также лишили права проведения ЧМ 2022 по волейболу, ЧМ 2022 по плаванию, а российских и белорусских фигуристов отстранили от всех соревнований.
Кроме того, Россию и Беларусь не допустили на Паралимпиаду 2022 в Пекине за день до ее начала.