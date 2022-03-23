У России отобрали право проведения ЧМ 2022 по плаванию

Соревнования должны были пройти в Казани.
"Запланированные даты 17–22 декабря 2022 года будут сохранены, и в настоящее время FINA ведет переговоры с потенциальными хозяевами о проведении мероприятия", – говорится в сообщении.
Кроме того, FINA отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште (Венгрия) с 18 июня по 3 июля.
В ответ Всероссийская федерация плавания объявила о снятии спортсменов из РФ со всех турниров под эгидой FINA до конца года.
В то же время руководство Международной федерации плавания подтвердило, что дисциплинарная комиссия FINA возбудила дело против российского спортсмена Евгения Рылова "за возможное нарушение правил FINA" после его предполагаемого участия в провоенном митинге на стадионе "Лужники" в Москве.
"FINA решительно осуждает вторжение России в Украину. FINA также хотела бы подтвердить свою приверженность поддержке Федерации плавания, прыжков в воду и спортивного плавания Украины в процессе подготовки к предстоящим соревнованиям", – отмечается в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Из-за массового военного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Россию, Беларусь, а также национальные сборные и клубы из этих стран отстранили от всех футбольных и хоккейных соревнований.
РФ также лишили права проведения ЧМ 2022 по волейболу, а российских и белорусских фигуристов отстранили от всех соревнований.
Кроме того, Россию и Беларусь не допустили на Паралимпиаду 2022 в Пекине за день до ее начала.