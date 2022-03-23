У России отобрали право проведения ЧМ 2022 по плаванию

ЧМ 2022 по плаванию на короткой воде должен был пройти в Казани Фото: FINA / Facebook

Соревнования должны были пройти в Казани.

"Запланированные даты 17–22 декабря 2022 года будут сохранены, и в настоящее время FINA ведет переговоры с потенциальными хозяевами о проведении мероприятия", – говорится в сообщении.

Кроме того, FINA отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште (Венгрия) с 18 июня по 3 июля.

В ответ Всероссийская федерация плавания объявила о снятии спортсменов из РФ со всех турниров под эгидой FINA до конца года.

В то же время руководство Международной федерации плавания подтвердило, что дисциплинарная комиссия FINA возбудила дело против российского спортсмена Евгения Рылова "за возможное нарушение правил FINA" после его предполагаемого участия в провоенном митинге на стадионе "Лужники" в Москве.

"FINA решительно осуждает вторжение России в Украину. FINA также хотела бы подтвердить свою приверженность поддержке Федерации плавания, прыжков в воду и спортивного плавания Украины в процессе подготовки к предстоящим соревнованиям", – отмечается в сообщении.

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